Генералітет РФ бреше Путіну про військові успіхи на тлі боїв за Суджу
Категорія
Світ
Дата публікації

Генералітет РФ бреше Путіну про військові успіхи на тлі боїв за Суджу

Суджа
Джерело:  online.ua

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін відреагував на заворушення у Курській області через понад добу від їх початку, 7 серпня. Диктатор скликав засідання Радбезу, де йому доповіли про ситуацію у Курській області та Суджанському районі, та традиційно звинуватили в усьому Україну.

Головні тези:

  • Російські генерали навмисно перекручують інформацію щодо військових дій у Курській області, щоб задовольнити амбіції Путіна.
  • Активні бої за Суджу викликали хаос та недоліки в евакуаційних заходах, що призвело до розчарування серед місцевого населення.
  • Суджа стає ареною жорстоких боїв, де ставляться на карту стратегічні позиції.
  • Розбіжність між офіційними заявами та реальними подіями в Курській області вказує на пропаганду та дезінформацію від російських органів влади.

Російські генерали брешуть Путіну про військові успіхи РФ на Курщині

Також про ситуацію в регіоні Путіну доповів начальник генштабу Валерій Герасимов. Той заявив, що російські війська нібито спільно з прикордонниками та підрозділами посилення зупинили просування противника вглиб території на Курському напрямку.

Герасимов заявив, що наразі росіяни “продовжують знищувати противника в районах, які безпосередньо знаходяться біля російсько-українського кордону”.

Також він традиційно звинуватив у нападі на Курщину українців.

Актуальна ситуація у Курській області

Вранці 6 серпня влада Суджанського району Курської області заявила про "прорив" кордону українськими бійцями.

Також заявлялось, що українські війська нібито вже зайняли низку російських населених пунктів у Курській області. Окрім цього з інших районів нібито ведеться евакуація місцевих жителів.

Як пишуть російські пропагандистські канали, ЗСУ зайняли західну околицю Суджі, але нібито їхнє просування вдалося зупинити на підступі до міста.

Очевидці повідомили росЗМІ, що ЗСУ підійшли до околиць Суджі, там прямо зараз точаться бої. Проте нібито на будівлі лікарні українці встигли вивісити свій прапор.

А російський топпропагандист-воєнкор Юрій Подоляка вважає, що Суджа приречена, і рано чи пізно паде.

Проте мер міста Віталій Слащов заявив, що “все в порядку, все наше”, хоча визнав, що обстріли Суджі продовжуються.

Місцеві жителі звинувачують владу Суджі в тому, що евакуація не була зроблена належним чином.

Бардак повний, ніякої евакуації не було, всі брешуть. Люди самі їхали. Ми виїжджали, сподіваючись повернутися наступного дня, бо ніхто нас ні про що не попереджав. В одних трусах. Кинуто все. Нічого нема. Ніхто нічого не каже. Ми зустрічаємо суджан на вулицях Курська, і всі шоковані, бо адміністрація нікого ні про що не попередила. Нічого не було підготовлено.

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