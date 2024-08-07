Генералітет РФ бреше Путіну про військові успіхи на тлі боїв за Суджу

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін відреагував на заворушення у Курській області через понад добу від їх початку, 7 серпня. Диктатор скликав засідання Радбезу, де йому доповіли про ситуацію у Курській області та Суджанському районі, та традиційно звинуватили в усьому Україну.

Російські генерали брешуть Путіну про військові успіхи РФ на Курщині

Також про ситуацію в регіоні Путіну доповів начальник генштабу Валерій Герасимов. Той заявив, що російські війська нібито спільно з прикордонниками та підрозділами посилення зупинили просування противника вглиб території на Курському напрямку.

Герасимов заявив, що наразі росіяни “продовжують знищувати противника в районах, які безпосередньо знаходяться біля російсько-українського кордону”.

Також він традиційно звинуватив у нападі на Курщину українців.

Актуальна ситуація у Курській області

Вранці 6 серпня влада Суджанського району Курської області заявила про "прорив" кордону українськими бійцями.

Також заявлялось, що українські війська нібито вже зайняли низку російських населених пунктів у Курській області. Окрім цього з інших районів нібито ведеться евакуація місцевих жителів. Поширити

Як пишуть російські пропагандистські канали, ЗСУ зайняли західну околицю Суджі, але нібито їхнє просування вдалося зупинити на підступі до міста.

Очевидці повідомили росЗМІ, що ЗСУ підійшли до околиць Суджі, там прямо зараз точаться бої. Проте нібито на будівлі лікарні українці встигли вивісити свій прапор.

А російський топпропагандист-воєнкор Юрій Подоляка вважає, що Суджа приречена, і рано чи пізно паде.

Проте мер міста Віталій Слащов заявив, що “все в порядку, все наше”, хоча визнав, що обстріли Суджі продовжуються.

Місцеві жителі звинувачують владу Суджі в тому, що евакуація не була зроблена належним чином.