Нелегитимный президент России Владимир Путин отреагировал на беспорядки в Курской области спустя более суток с их начала, 7 августа. Диктатор созвал заседание Совбеза, где ему доложили о ситуации в Курской области и Суджанском районе и традиционно обвинили во всем Украину.
Главные тезисы
- Российские генералы представляют ложную информацию о военных успехах в Курской области, чтобы угодить амбициям Путина.
- Дезинформация о ситуации в регионе свидетельствует о недостоверности данных, получаемых нелегитимным президентом Путиным.
- Местные жители Суджи обвиняют власти в неорганизованной эвакуации и недостаточной информированности населения.
- Актуальная ситуация в Курской области отражает дезинформацию со стороны российских органов властие.
Российские генералы врут Путину о военных успехах РФ на Курщине
Также о ситуации в регионе Путину доложил начальник генштаба Валерий Герасимов. Он заявил, что российские войска якобы совместно с пограничниками и подразделениями усиления остановили продвижение противника вглубь территории на Курском направлении.
Герасимов заявил, что сейчас россияне "продолжают уничтожать противника в районах, непосредственно находящихся у российско-украинской границы".
Также он традиционно обвинил в нападении на Курщину украинцев.
Актуальная ситуация в Курской области
Утром 6 августа власти Суджанского района Курской области заявили о "прорыве" границы украинскими бойцами.
Как пишут российские пропагандистские каналы, ВСУ заняли западную окраину Суджи, но якобы их продвижение удалось остановить на подступе к городу.
Очевидцы сообщили РосСМИ, что ВСУ подошли к окрестностям Суджи, там прямо сейчас ведутся бои. Однако якобы на здании больницы украинцы успели вывесить свой флаг.
А российский топпропагандист-военкор Юрий Подоляка считает, что Суджа обречена, и рано или поздно уйдет.
Однако мэр города Виталий Слащев заявил, что "все в порядке, все наше", хотя признал, что обстрелы Суджи продолжаются.
Местные жители обвиняют власти Суджи в том, что эвакуация не была сделана должным образом.
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