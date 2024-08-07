Генералитет РФ лжет Путину о военных успехах на фоне боев за Суджу
Категория
Мир
Дата публикации

Генералитет РФ лжет Путину о военных успехах на фоне боев за Суджу

Суджа
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Источник:  online.ua

Нелегитимный президент России Владимир Путин отреагировал на беспорядки в Курской области спустя более суток с их начала, 7 августа. Диктатор созвал заседание Совбеза, где ему доложили о ситуации в Курской области и Суджанском районе и традиционно обвинили во всем Украину.

Главные тезисы

  • Российские генералы представляют ложную информацию о военных успехах в Курской области, чтобы угодить амбициям Путина.
  • Дезинформация о ситуации в регионе свидетельствует о недостоверности данных, получаемых нелегитимным президентом Путиным.
  • Местные жители Суджи обвиняют власти в неорганизованной эвакуации и недостаточной информированности населения.
  • Актуальная ситуация в Курской области отражает дезинформацию со стороны российских органов властие.

Российские генералы врут Путину о военных успехах РФ на Курщине

Также о ситуации в регионе Путину доложил начальник генштаба Валерий Герасимов. Он заявил, что российские войска якобы совместно с пограничниками и подразделениями усиления остановили продвижение противника вглубь территории на Курском направлении.

Герасимов заявил, что сейчас россияне "продолжают уничтожать противника в районах, непосредственно находящихся у российско-украинской границы".

Также он традиционно обвинил в нападении на Курщину украинцев.

Актуальная ситуация в Курской области

Утром 6 августа власти Суджанского района Курской области заявили о "прорыве" границы украинскими бойцами.

Также заявлялось, что украинские войска якобы заняли ряд российских населенных пунктов в Курской области. Кроме того, из других районов якобы ведется эвакуация местных жителей.

Как пишут российские пропагандистские каналы, ВСУ заняли западную окраину Суджи, но якобы их продвижение удалось остановить на подступе к городу.

Очевидцы сообщили РосСМИ, что ВСУ подошли к окрестностям Суджи, там прямо сейчас ведутся бои. Однако якобы на здании больницы украинцы успели вывесить свой флаг.

А российский топпропагандист-военкор Юрий Подоляка считает, что Суджа обречена, и рано или поздно уйдет.

Однако мэр города Виталий Слащев заявил, что "все в порядке, все наше", хотя признал, что обстрелы Суджи продолжаются.

Местные жители обвиняют власти Суджи в том, что эвакуация не была сделана должным образом.

Бардак полон, никакой эвакуации не было, все врут. Люди сами уезжали. Мы уезжали, надеясь вернуться на следующий день, потому что никто нас ни о чем не предупреждал. В одних трусах. Брошено все. Ничего нет. Никто ничего не говорит. Мы встречаем суджан на улицах Курска, и все в шоке, потому что администрация никого ни о чем не предупредила. Ничего не было подготовлено.

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