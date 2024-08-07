Генералитет РФ лжет Путину о военных успехах на фоне боев за Суджу

Нелегитимный президент России Владимир Путин отреагировал на беспорядки в Курской области спустя более суток с их начала, 7 августа. Диктатор созвал заседание Совбеза, где ему доложили о ситуации в Курской области и Суджанском районе и традиционно обвинили во всем Украину.

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Также о ситуации в регионе Путину доложил начальник генштаба Валерий Герасимов. Он заявил, что российские войска якобы совместно с пограничниками и подразделениями усиления остановили продвижение противника вглубь территории на Курском направлении.

Герасимов заявил, что сейчас россияне "продолжают уничтожать противника в районах, непосредственно находящихся у российско-украинской границы".

Также он традиционно обвинил в нападении на Курщину украинцев.

Актуальная ситуация в Курской области

Утром 6 августа власти Суджанского района Курской области заявили о "прорыве" границы украинскими бойцами.

Также заявлялось, что украинские войска якобы заняли ряд российских населенных пунктов в Курской области. Кроме того, из других районов якобы ведется эвакуация местных жителей. Поделиться

Как пишут российские пропагандистские каналы, ВСУ заняли западную окраину Суджи, но якобы их продвижение удалось остановить на подступе к городу.

Очевидцы сообщили РосСМИ, что ВСУ подошли к окрестностям Суджи, там прямо сейчас ведутся бои. Однако якобы на здании больницы украинцы успели вывесить свой флаг.

А российский топпропагандист-военкор Юрий Подоляка считает, что Суджа обречена, и рано или поздно уйдет.

Однако мэр города Виталий Слащев заявил, что "все в порядке, все наше", хотя признал, что обстрелы Суджи продолжаются.

Местные жители обвиняют власти Суджи в том, что эвакуация не была сделана должным образом.