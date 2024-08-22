ФСБ РФ возбудила дела против журналистов из Украины и США за проведение репортажей и съемок во взятом под контроль украинскими военными городе Суджа на Курщине.

Что известно о делах ФСБ против журналистов из Украины и США за посещение Суджи

По информации РосСМИ, дела были возбуждены в связи с незаконным пересечением границы.

Отмечается, что ФСБ возбудило уголовные дела против корреспондента CNN Ника Волша, украинских журналисток Олеси Боровик и Дианы Буцко.

Украинская журналистка Диана Буцко

Ранее ФСБ заявила о возбуждении уголовного дела в отношении итальянских журналистов Симона Трайни и Стефани Баттистини, работавших в Судже.

Позже МИД РФ выразил протест послу Италии в связи с этими событиями.

В ФСБ добавили, что в ближайшее время журналисты будут объявлены в международный розыск.

Максимальная санкция статьи о незаконном пересечении госграницы РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Что известно об угрозах России западным журналистам за репортажи из Курщины

ФСБ РФ возбудила уголовное дело в отношении итальянских журналистов, которые сделали репортаж с захваченной украинскими военными Суджи. Дело заведено по статье о незаконном пересечении границы.

Двое итальянских журналистов, разозливших Москву телевизионным репортажем из подконтрольной Украине части Курской области России, вернутся в Италию.

Об этом сообщила 17 августа государственная телерадиокомпания RAI.

16 августа Министерство иностранных дел России вызвало посла Италии из-за того, что оно назвало "незаконным пересечением границы" съемочной группой RAI.

А 17 августа стало известно, что российская ФСБ возбудила уголовное дело в отношении итальянских журналистов по статье якобы о незаконном пересечении границы.