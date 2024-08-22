ФСБ возбудила уголовные дела в отношении украинских и американских журналистов за репортажи из Курщины
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Политика
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ФСБ возбудила уголовные дела в отношении украинских и американских журналистов за репортажи из Курщины

Суджа
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Источник:  online.ua

ФСБ РФ возбудила дела против журналистов из Украины и США за проведение репортажей и съемок во взятом под контроль украинскими военными городе Суджа на Курщине.

Главные тезисы

  • ФСБ РФ возбудила уголовные дела против журналистов из Украины и США за репортажи из города Суджа на Курщине.
  • Российский МИД выразил протест перед посольством Италии в связи с уголовыми делами против итальянских журналистов.
  • Уголовные дела могут привести к лишению свободы на срок до 5 лет по статье о незаконном пересечении границы.
  • ФСБ объявит журналистов в международный розыск за незаконное пересечение государственной границы РФ.
  • Дело ФСБ в отношении итальянских журналистов заведено по статье о незаконном пересечении границы из-за репортажей оттуда.

Что известно о делах ФСБ против журналистов из Украины и США за посещение Суджи

По информации РосСМИ, дела были возбуждены в связи с незаконным пересечением границы.

Отмечается, что ФСБ возбудило уголовные дела против корреспондента CNN Ника Волша, украинских журналисток Олеси Боровик и Дианы Буцко.

ФСБ возбудила дела об украинских и американских журналистах
Украинская журналистка Диана Буцко

Ранее ФСБ заявила о возбуждении уголовного дела в отношении итальянских журналистов Симона Трайни и Стефани Баттистини, работавших в Судже.

Позже МИД РФ выразил протест послу Италии в связи с этими событиями.

В ФСБ добавили, что в ближайшее время журналисты будут объявлены в международный розыск.

Максимальная санкция статьи о незаконном пересечении госграницы РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Что известно об угрозах России западным журналистам за репортажи из Курщины

ФСБ РФ возбудила уголовное дело в отношении итальянских журналистов, которые сделали репортаж с захваченной украинскими военными Суджи. Дело заведено по статье о незаконном пересечении границы.

Двое итальянских журналистов, разозливших Москву телевизионным репортажем из подконтрольной Украине части Курской области России, вернутся в Италию.

Об этом сообщила 17 августа государственная телерадиокомпания RAI.

16 августа Министерство иностранных дел России вызвало посла Италии из-за того, что оно назвало "незаконным пересечением границы" съемочной группой RAI.

А 17 августа стало известно, что российская ФСБ возбудила уголовное дело в отношении итальянских журналистов по статье якобы о незаконном пересечении границы.

Ранее на этой неделе репортеры Rai Стефания Баттистини и Симоне Траини показали репортаж о наступлении ВСУ в Курской области — вероятно, став первыми иностранными журналистами, получившими туда допуск.

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