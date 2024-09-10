В РФ к трем годам тюремного заключения приговорили ведущего инженера машиностроительного конструкторского бюро "Радуга" им. Березняка Сергея Красюка за надписи на бирках для ключей "Слава Украине" и "Путин преступник".

Что известно о тюремном заключении ведущего инженера в РФ за надписи "Слава Украине!"

Отмечается, что Красюк работал ведущим инженером конструкторского бюро по разработке и производству крылатых ракет.

Против него было возбуждено уголовное дело по обвинениям в "дискредитации" армии РФ путем надписей на брелоках для ключей.

46-летнему Сергею Красюку инкриминировали ч. 2 ст. 280.3 УК РФ.

Поводом для уголовного преследования стали "антироссийские надписи" на брелоке от ключа к сейфу для хранения телефона на предприятии.

Следователи отмечают, что инженер якобы сделал эти надписи на брелоке для ключевых, а затем их прочитали коллеги.

Что известно об обстоятельствах дела

Известно, что мужчину, работавшего на оборонном предприятии в подмосковной Дубне, задержали в Дмитрове.

Против него были предъявлены обвинения в “повторной дискредитации” оккупационной армии РФ с причинением опасных последствий.

Теперь Красюка отправили под домашний арест.

После этого городской суд в Дубне приговорил инженера к трем годам лишения свободы.

Суд в РФ

Следователи заявляют, что в конце января мужчина сделал надписи "Слава Украине", "Победа будет в Украине" и "Путин — преступник" на брелоках для ключей от ячеек для хранения мобильных телефонов на предприятии.

После обнаружения этих надписей руководитель охраны заблокировал дверь и провел полную эвакуацию сотрудников завода, что остановило работу предприятия на 50 минут и нанесло ущерб в размере 237 тыс. рублей.

Именно это послужило поводом для возбуждения дела о "дискредитации" армии, что привело к препятствиям работе.

Красюк признал вину, в совершенном раскаялся и возместил ущерб оборонному предприятию в полном объеме еще на стадии предварительного расследования. Представитель завода на судебном заседании также пояснил, что ущерб предприятию возмещен в полном объеме. Кроме того, у Красюка двое несовершеннолетних детей. По этим причинам защита настаивала на назначении наказания, не связанного с лишением свободы, — заявляют РосСМИ. Поделиться

Несмотря на это суд постановил отправить Красюка в колонию, его взяли под стражу в зале суда.