"Путин преступник". В РФ осудили работника оборонки за поддержку Украины
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

"Путин преступник". В РФ осудили работника оборонки за поддержку Украины

Судебная система РФ
Читати українською
Источник:  online.ua

В РФ к трем годам тюремного заключения приговорили ведущего инженера машиностроительного конструкторского бюро "Радуга" им. Березняка Сергея Красюка за надписи на бирках для ключей "Слава Украине" и "Путин преступник".

Главные тезисы

  • Инженера машиностроительного конструкторского бюро “Радуга” в РФ приговорили к трем годам тюрьмы за надписи 'Слава Украине!' и "Путин преступник" на брелоках для ключей.
  • Уголовное преследование инженера было вызвано антироссийскими надписями, приведшими к эвакуации сотрудников и ущербу на предприятии.
  • Инженер признал вину, раскаялся и возместил ущерб, однако суд принял решение об отправке его в колонию на три года.
  • Дело вызвало широкий общественный резонанс из-за обвинений в “дискредитации” армии РФ из-за надписей на брелоках.

Что известно о тюремном заключении ведущего инженера в РФ за надписи "Слава Украине!"

Отмечается, что Красюк работал ведущим инженером конструкторского бюро по разработке и производству крылатых ракет.

Против него было возбуждено уголовное дело по обвинениям в "дискредитации" армии РФ путем надписей на брелоках для ключей.

46-летнему Сергею Красюку инкриминировали ч. 2 ст. 280.3 УК РФ.

Поводом для уголовного преследования стали "антироссийские надписи" на брелоке от ключа к сейфу для хранения телефона на предприятии.

Следователи отмечают, что инженер якобы сделал эти надписи на брелоке для ключевых, а затем их прочитали коллеги.

Что известно об обстоятельствах дела

Известно, что мужчину, работавшего на оборонном предприятии в подмосковной Дубне, задержали в Дмитрове.

Против него были предъявлены обвинения в “повторной дискредитации” оккупационной армии РФ с причинением опасных последствий.

Теперь Красюка отправили под домашний арест.

После этого городской суд в Дубне приговорил инженера к трем годам лишения свободы.

В РФ инженера приговорили к трем годам тюрьмы за надписи "Слава Украине!"
Суд в РФ

Следователи заявляют, что в конце января мужчина сделал надписи "Слава Украине", "Победа будет в Украине" и "Путин — преступник" на брелоках для ключей от ячеек для хранения мобильных телефонов на предприятии.

После обнаружения этих надписей руководитель охраны заблокировал дверь и провел полную эвакуацию сотрудников завода, что остановило работу предприятия на 50 минут и нанесло ущерб в размере 237 тыс. рублей.

Именно это послужило поводом для возбуждения дела о "дискредитации" армии, что привело к препятствиям работе.

Красюк признал вину, в совершенном раскаялся и возместил ущерб оборонному предприятию в полном объеме еще на стадии предварительного расследования. Представитель завода на судебном заседании также пояснил, что ущерб предприятию возмещен в полном объеме. Кроме того, у Красюка двое несовершеннолетних детей. По этим причинам защита настаивала на назначении наказания, не связанного с лишением свободы, — заявляют РосСМИ.

Несмотря на это суд постановил отправить Красюка в колонию, его взяли под стражу в зале суда.

АО "ГосМКБ "Радуга" им. А. Я. Березняка" — российское проектно-конструкторское бюро, специализирующееся на разработке и производстве крылатых ракет разного назначения. Расположен в городе Дубно. Входит в состав госкорпорации "Тактическое ракетное вооружение".

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ордеры МКС на арест Шойгу и Герасимова — появилась первая реакция Зеленского
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В РФ с начала войны резко возросло количество арестов за госизмене. Эксперты объяснили причину
В РФ с начала войны резко возросло количество арестов за госизмене. Эксперты объяснили причину
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Молдове арестован сотрудник парламента по подозрению в шпионаже на РФ
Крянге

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?