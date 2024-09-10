В РФ к трем годам тюремного заключения приговорили ведущего инженера машиностроительного конструкторского бюро "Радуга" им. Березняка Сергея Красюка за надписи на бирках для ключей "Слава Украине" и "Путин преступник".
Главные тезисы
- Инженера машиностроительного конструкторского бюро “Радуга” в РФ приговорили к трем годам тюрьмы за надписи 'Слава Украине!' и "Путин преступник" на брелоках для ключей.
- Уголовное преследование инженера было вызвано антироссийскими надписями, приведшими к эвакуации сотрудников и ущербу на предприятии.
- Инженер признал вину, раскаялся и возместил ущерб, однако суд принял решение об отправке его в колонию на три года.
- Дело вызвало широкий общественный резонанс из-за обвинений в “дискредитации” армии РФ из-за надписей на брелоках.
Что известно о тюремном заключении ведущего инженера в РФ за надписи "Слава Украине!"
Отмечается, что Красюк работал ведущим инженером конструкторского бюро по разработке и производству крылатых ракет.
Против него было возбуждено уголовное дело по обвинениям в "дискредитации" армии РФ путем надписей на брелоках для ключей.
46-летнему Сергею Красюку инкриминировали ч. 2 ст. 280.3 УК РФ.
Поводом для уголовного преследования стали "антироссийские надписи" на брелоке от ключа к сейфу для хранения телефона на предприятии.
Следователи отмечают, что инженер якобы сделал эти надписи на брелоке для ключевых, а затем их прочитали коллеги.
Что известно об обстоятельствах дела
Известно, что мужчину, работавшего на оборонном предприятии в подмосковной Дубне, задержали в Дмитрове.
Против него были предъявлены обвинения в “повторной дискредитации” оккупационной армии РФ с причинением опасных последствий.
Теперь Красюка отправили под домашний арест.
После этого городской суд в Дубне приговорил инженера к трем годам лишения свободы.
Следователи заявляют, что в конце января мужчина сделал надписи "Слава Украине", "Победа будет в Украине" и "Путин — преступник" на брелоках для ключей от ячеек для хранения мобильных телефонов на предприятии.
После обнаружения этих надписей руководитель охраны заблокировал дверь и провел полную эвакуацию сотрудников завода, что остановило работу предприятия на 50 минут и нанесло ущерб в размере 237 тыс. рублей.
Именно это послужило поводом для возбуждения дела о "дискредитации" армии, что привело к препятствиям работе.
Несмотря на это суд постановил отправить Красюка в колонию, его взяли под стражу в зале суда.
АО "ГосМКБ "Радуга" им. А. Я. Березняка" — российское проектно-конструкторское бюро, специализирующееся на разработке и производстве крылатых ракет разного назначения. Расположен в городе Дубно. Входит в состав госкорпорации "Тактическое ракетное вооружение".
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