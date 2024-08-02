В Молдове арестован сотрудник парламента по подозрению в шпионаже на РФ
Категория
Мир
Дата публикации

В Молдове арестован сотрудник парламента по подозрению в шпионаже на РФ

Крянге
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Источник:  Newsmaker

Сотрудника парламента Молдовы Йона Крянге, фигурирующего по делу о государственной измене, поместили под предварительный арест на 30 суток. Такое решение 2 августа принял суд Кишинева сектора Чеканы по запросу прокуратуры.

Главные тезисы

  • Сотрудник парламента Молдовы Йон Крянге помещен под предварительный арест на 30 суток по подозрению в шпионаже на Россию.
  • Прокуратура Молдовы также задержала еще одного чиновника по подозрению в заговоре против страны, связанного с деятельностью в пограничной полиции.
  • Подозреваемые обвиняются в государственной измене и сборе и передаче информации для использования в ущерб интересам Молдовы.

В Молдове арестовали подозреваемого в шпионаже в РФ

Суд объявил решение в отсутствие обвиняемого, сославшегося на состояние здоровья.

По запросу прокуроров PCCOCS сотрудника парламента Молдовы, обвиняемого в государственной измене, поместили под арест на 30 суток для последующего проведения объективного расследования, сообщили в прокуратуре.

Относительно второго подозреваемого, сотрудника Пограничной полиции, решение будет вынесено позже.

В Молдове двух чиновников подозревают в работе на Россию

Прокуратура Молдовы сообщила о задержании 31 июля двух должностных лиц — секретариата парламента и пограничной полиции — по подозрению в государственной измене и заговоре против Республики Молдова.

По данным правоохранителей, подозреваемые совершали преступления начиная с 2023 года. Одного из задержанных подозревают в госизмене, поскольку он "собирал и передавал сотруднику посольства информацию для использования в ущерб интересам Молдовы".

Второго задержанного также подозревают в заговоре против Молдовы. По данным правоохранителей, он действовал с целью получения личной выгоды. Чиновник также "поддерживал связь с сотрудником посольства в целях сбора и передачи ему информации для использования в ущерб интересам Республики Молдова".

Из Молдовы 1 августа выслали российского дипломата, объявленного персоной нон решетки по подозрению в ведении деятельности, "несовместимой с дипломатическим статусом". Об этом сообщило министерство иностранных дел Молдовы.

Это произошло после задержания 30 июля начальника юридического департамента парламента Молдовы Иона Крянге и одного из сотрудников пограничной полиции, которые якобы передавали информацию заместителю атташе по обороне российского посольства, пишет Reuters со ссылкой на источник в молдавских органах безопасности.

В заявлении МИД Молдовы говорится, что он "получил информацию и доказательства, свидетельствующие об осуществлении на территории Республики Молдова (российским дипломатом) деятельности, несовместимой с его дипломатическим статусом". По этой причине посла РФ в Молдове Олега Васнецова вызвали в МИД и вручили ноту о признании дипломата персоной нон грата.

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