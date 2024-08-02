У Молдові арештували співробітника парламенту за підозрою у шпигунстві на РФ

Співробітника парламенту Молдови Йона Крянге, який фігурує у справі про державну зраду, помістили під попередній арешт на 30 діб. Таке рішення 2 серпня ухвалив суд Кишинева сектору Чекани на запит прокуратури.

У Молдові арештували підозрюваного у шпигунстві на РФ

Суд оголосив рішення за відсутності обвинуваченого, який послався на стан здоров'я.

На запит прокурорів PCCOCS співробітника парламенту Молдови, обвинуваченого в державній зраді, помістили під арешт на 30 діб для подальшого проведення об'єктивного розслідування, — повідомили в прокуратурі. Поширити

Щодо другого підозрюваного, співробітника Прикордонної поліції, рішення винесуть пізніше.

У Молдові двох чиновників підозрюють у роботі на Росію

Прокуратура Молдови повідомила про затримання 31 липня двох посадовців — секретаріату парламенту та прикордонної поліції — за підозрою у державній зраді та змові проти Республіки Молдова.

За даними правоохоронців, підозрювані скоювали злочини починаючи з 2023 року. Одного із затриманих підозрюють у держзраді, оскільки він "збирав і передавав співробітнику посольства інформацію для використання на шкоду інтересів Молдови".

Другого затриманого також підозрюють у змові проти Молдови. За даними правоохоронців, він діяв з метою отримання особистої вигоди. Чиновник також "підтримував зв’язок зі співробітником посольства з метою збору та передачі йому інформації для використання на шкоду інтересів Республіки Молдова".

З Молдови 1 серпня вислали російського дипломата, якого оголосили персоною нон ґрата за підозрою у веденні діяльності, "несумісної з дипломатичним статусом". Про це повідомило міністерство закордонних справ Молдови.

Це сталося після затримання 30 липня начальника юридичного департаменту парламенту Молдови Іона Крянге і одного зі співробітників прикордонної поліції, які нібито передавали інформацію заступнику аташе з питань оборони російського посольства, пише Reuters з посиланням на джерело в молдовських органах безпеки.

У заяві МЗС Молдови йдеться, що воно "отримало інформацію і докази, які свідчать про здійснення на території Республіки Молдова (російським дипломатом) діяльності, несумісної з його дипломатичним статусом". З цієї причини посла РФ в Молдові Олега Васнєцова викликали в МЗС і вручили ноту про визнання дипломата персоною нон ґрата.