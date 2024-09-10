У РФ до трьох років тюремного ув'язнення засудили провідного інженера машинобудівного конструкторського бюро "Райдуга" ім. Березняка Сергія Красюка за написи на бірках для ключів "Слава Україні" і "Путін злодій".
Головні тези:
- Інженера з РФ засудили до трьох років в'язниці за написи 'Слава Україні!' та 'Путін злодій' на брелоках для ключів.
- Основним приводом для кримінального переслідування стали “антиросійські написи”.
- Інженер визнав провину, розкаявся та відшкодував завдані збитки, але суд все одно вирішив відправити його до колонії.
- Суд арештував громадянина за написи на ключах, які призвели до евакуації співробітників підприємства і завдання збитків.
- АТ “ДержМКБ Радуга” спеціалізується на розробці та виробництві крилатих ракет і входить до складу держкорпорації “Тактичне ракетне озброєння”.
Що відомо про тюремне ув’язнення провідного інженера в РФ за написи "Слава Україні!"
Зазначається, що Красюк працював провідним інженером конструкторського бюро з розробки та виробництва крилатих ракет.
Проти нього було відкрито кримінальну справу за звинуваченнями у "дискредитації" армії РФ шляхом написів на брелоках для ключів.
46-річному Сергію Красюку інкримінували ч. 2 ст. 280.3 КК РФ.
Приводом для кримінального переслідування стали "антиросійські написи" на брелоку від ключа до сейфа для зберігання телефону на підприємстві.
Слідчі зазначають, що інженер нібито зробив ці написи на брелоці для ключові, а потім їх прочитали колеги.
Що відомо про обставини справи
Відомо, що чоловіка, який працював на оборонному підприємстві в підмосковній Дубні, затримали в Дмитрові.
Проти нього було висунуто звинувачення у “повторній дискредитації” окупаційної армії РФ із спричиненням небезпечних наслідків.
Наразі Красюка відправили під домашній арешт.
Після цього міський суд у Дубні засудив інженера до трьох років позбавлення волі.
Слідчі заявляють, що наприкінці січня чоловік зробив написи "Слава Україні", "Перемога буде в України" і "Путін — злодій" на брелоках для ключів від комірок для зберігання мобільних телефонів на підприємстві.
Після виявлення цих написів керівник охорони заблокував двері і провів повну евакуацію співробітників заводу, що зупинило роботу підприємства на 50 хвилин і завдало збитків у розмірі 237 тис рублів.
Саме це стало приводом для порушення справи про "дискредитацію" армії, що призвела до перешкод роботі.
Попри це, суд постановив відправити Красюка в колонію, його взяли під варту в залі суду.
АТ "ДержМКБ "Радуга" ім. А. Я. Березняка" — російське проєктно-конструкторське бюро, що спеціалізується на розробленні та виробництві крилатих ракет різного призначення. Розташоване в місті Дубна. Входить до складу держкорпорації "Тактичне ракетне озброєння".
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