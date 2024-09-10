"Путін злодій". У РФ засудили працівника оборонки за підтримку України
Категорія
Події
Дата публікації

"Путін злодій". У РФ засудили працівника оборонки за підтримку України

Судова система РФ
Джерело:  online.ua

У РФ до трьох років тюремного ув'язнення засудили провідного інженера машинобудівного конструкторського бюро "Райдуга" ім. Березняка Сергія Красюка за написи на бірках для ключів "Слава Україні" і "Путін злодій". 

Головні тези:

  • Інженера з РФ засудили до трьох років в'язниці за написи 'Слава Україні!' та 'Путін злодій' на брелоках для ключів.
  • Основним приводом для кримінального переслідування стали “антиросійські написи”.
  • Інженер визнав провину, розкаявся та відшкодував завдані збитки, але суд все одно вирішив відправити його до колонії.
  • Суд арештував громадянина за написи на ключах, які призвели до евакуації співробітників підприємства і завдання збитків.
  • АТ “ДержМКБ Радуга” спеціалізується на розробці та виробництві крилатих ракет і входить до складу держкорпорації “Тактичне ракетне озброєння”.

Що відомо про тюремне ув’язнення провідного інженера в РФ за написи "Слава Україні!"

Зазначається, що Красюк працював провідним інженером конструкторського бюро з розробки та виробництва крилатих ракет.

Проти нього було відкрито кримінальну справу за звинуваченнями у "дискредитації" армії РФ шляхом написів на брелоках для ключів.

46-річному Сергію Красюку інкримінували ч. 2 ст. 280.3 КК РФ.

Приводом для кримінального переслідування стали "антиросійські написи" на брелоку від ключа до сейфа для зберігання телефону на підприємстві.

Слідчі зазначають, що інженер нібито зробив ці написи на брелоці для ключові, а потім їх прочитали колеги.

Що відомо про обставини справи

Відомо, що чоловіка, який працював на оборонному підприємстві в підмосковній Дубні, затримали в Дмитрові.

Проти нього було висунуто звинувачення у “повторній дискредитації” окупаційної армії РФ із спричиненням небезпечних наслідків.

Наразі Красюка відправили під домашній арешт.

Після цього міський суд у Дубні засудив інженера до трьох років позбавлення волі.

В РФ інженера засудили до трьох років в’язниці за написи "Слава Україні!"
Суд в РФ

Слідчі заявляють, що наприкінці січня чоловік зробив написи "Слава Україні", "Перемога буде в України" і "Путін — злодій" на брелоках для ключів від комірок для зберігання мобільних телефонів на підприємстві.

Після виявлення цих написів керівник охорони заблокував двері і провів повну евакуацію співробітників заводу, що зупинило роботу підприємства на 50 хвилин і завдало збитків у розмірі 237 тис рублів.

Саме це стало приводом для порушення справи про "дискредитацію" армії, що призвела до перешкод роботі.

Красюк визнав провину, у скоєному розкаявся і відшкодував збитки оборонному підприємству в повному обсязі ще на стадії попереднього розслідування. Представник заводу на судовому засіданні також пояснив, що шкоду підприємству відшкодовано в повному обсязі. Крім того, у Красюка двоє неповнолітніх дітей. З цих причин захист наполягав на призначенні покарання, не пов'язаного з позбавленням волі, — заявляють РосЗМІ.

Попри це, суд постановив відправити Красюка в колонію, його взяли під варту в залі суду.

АТ "ДержМКБ "Радуга" ім. А. Я. Березняка" — російське проєктно-конструкторське бюро, що спеціалізується на розробленні та виробництві крилатих ракет різного призначення. Розташоване в місті Дубна. Входить до складу держкорпорації "Тактичне ракетне озброєння".

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