В РФ с начала войны резко возросло количество арестов за госизмене. Эксперты объяснили причину

Случаи государственной измены в России за последние 30 лет были довольно редкими. Но после вторжения в Украину в 2022 году их масштабы резко возросли вместе с судебными преследованиями за шпионаж.

Почему в РФ с начала войны резко возросло количество арестов за госизмене.

Расследованием таких случаев занимается почти исключительно Федеральная служба безопасности (ФСБ), при этом конкретные обвинения и доказательства не всегда раскрываются. Обвиняемые часто содержатся в строгой изоляции в пресловутой московской тюрьме "Лефортово", судят за закрытыми дверями и почти всегда приговаривают к длительным срокам тюремного заключения, — пишет издание. Поделиться

Правозащитная группа "Первый департамент", специализирующаяся на таких преследованиях и получившая свое название от подразделения службы безопасности, насчитала более 100 известных случаев государственной измены в 2023 году, сообщил Associated Press адвокат Евгений Смирнов. Он добавил, что, вероятно, еще 100, о которых никто не знает. Чем дольше длится война, тем больше предателей власть хочет поймать, сказал Смирнов.

За что россиян обвиняют в госизмене

Число случаев государственной измены начало расти после 2014 года, когда Россия незаконно аннексировала Крым в Украине, и впервые со времен холодной войны поссорилась с Западом.

При этом, как пишет AP, двумя годами ранее юридическое определение государственной измены было расширено и теперь охватывает предоставление расплывчато определенной "помощи" иностранным странам или организациям, что фактически подвергает судебному преследованию любого контактирующего с иностранцами.

По словам Смирнова, таких арестов — также и среди российских ученых — стало больше после 2018 года, когда Путин в своем ежегодном обращении к нации рекламировал новое и уникальное разрабатываемое гиперзвуковое оружие. По его мнению, это был способ спецслужб показать Кремлю, что российские научные достижения, особенно используемые для разработки оружия, настолько ценны, что "за ними гонятся все иностранные спецслужбы в мире".

Как пишет AP, россиян обвиняют в государственной измене - или менее серьезных обвинениях в "подготовке к измене" - за такие действия, как пожертвование денег украинским благотворительным организациям или группам, воюющим на стороне Украины, подверглись военкоматам в России и даже частные телефонные разговоры с друзьями по переезду туда.

Какие мотивы власти

По мнению экспертов, несколько факторов мотивируют власти возбуждать новые дела о государственной измене.

Во-первых, это дает четкий сигнал о том, что неписаные правила изменились и что ученые больше не должны проводить конференции за границей или работать с зарубежными коллегами, говорит Андрей Солдатов, журналист-расследователь и эксперт по службам безопасности.

По его словам, также легче заставить высшие органы выделить ресурсы на дело о государственной измене, например, на слежку или прослушивание телефонных разговоров.

По словам Смирнова, всплеск судебных преследований произошел после того, как в 2022 году ФСБ разрешила своим региональным отделениям преследовать определенные виды государственной измены, а чиновники этих подразделений стремились заслужить приверженность своему руководству, чтобы продвинуться по карьерной лестнице.

Кроме того, по словам Солдатова, это искренняя и широко распространенная вера ФСБ в "хрупкость режима" во время политических потрясений — либо в результате массовых протестов, как в 2011-2012 годах, либо сейчас во время войны с Украиной.