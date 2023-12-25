В России рекордно возросло количество дел о госизмене

С начала 2023 года в суды РФ, согласно официальным данным, поступило по меньшей мере 70 дел о "госизмене". В 37 случаях суды уже вынесли обвинительные приговоры. Эта цифра намного больше, чем в прошлом году.
Россиян чаще осуждают за госизмену
Россиян стали чаще сажать в тюрем по факту "госизмены", в 2023 году был побит рекорд по количеству уголовных дел по этой квалификации.
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Отмечается, что с начала года в суды РФ, согласно официальным данным, поступило по меньшей мере 70 дел о "госизмене".
В 37 случаях суды уже вынесли приговоры. Все они – обвинительные.
При этом реальное количество дел по госизмене может быть значительно выше, чем официальные данные.
SPRAVDI пишет, что в этом году могло быть возбуждено более 100 дел по этой статье. Их количество растет.
Российские суды отправляют в тюрьму критиков режима Владимира Путина
Год назад сообщалось, что Мещанский райсуд Москвы приговорил российского оппозиционера Илью Яшина к 8,5 годам тюрьмы из-за якобы "фейков" о преступлениях армии России.
Уже в апреле 2023 стало известно, что Владимира Кара-Мурзу, российского политика-оппозиционера приговорили к 25 годам лишения свободы. Причиной послужило так называемое "госмена" и распространение "фейков об армии РФ".
В России нашли Навального
По словам директора Фонда борьбы с коррупцией (созданного Навальным) Ивана Жданова, ему «изначально было понятно, что власть хотела изолировать Алексея, особенно перед выборами», а эта исправительная колония является «одной из самых северных и отдаленных колоний вообще», «с особым режимом в зоне вечной мерзлоты». По его словам, у этой колонии нет системы доставки писем, а также телефонии для заключенных.
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