В России рекордно возросло количество дел о госизмене
Категория
Мир
Дата публикации

В России рекордно возросло количество дел о госизмене

Суд
Читати українською
Источник:  Центр стратегических коммуникаций

С начала 2023 года в суды РФ, согласно официальным данным, поступило по меньшей мере 70 дел о "госизмене". В 37 случаях суды уже вынесли обвинительные приговоры. Эта цифра намного больше, чем в прошлом году.

Россиян чаще осуждают за госизмену

Россиян стали чаще сажать в тюрем по факту "госизмены", в 2023 году был побит рекорд по количеству уголовных дел по этой квалификации.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Отмечается, что с начала года в суды РФ, согласно официальным данным, поступило по меньшей мере 70 дел о "госизмене".

В 37 случаях суды уже вынесли приговоры. Все они – обвинительные.

По мнению экспертов, такое впечатляющее количество дел о "госизмене" - в значительной степени результат провокаций со стороны ФСБ, - говорится в сообщении.

При этом реальное количество дел по госизмене может быть значительно выше, чем официальные данные.

SPRAVDI пишет, что в этом году могло быть возбуждено более 100 дел по этой статье. Их количество растет.

Российские суды отправляют в тюрьму критиков режима Владимира Путина

Год назад сообщалось, что Мещанский райсуд Москвы приговорил российского оппозиционера Илью Яшина к 8,5 годам тюрьмы из-за якобы "фейков" о преступлениях армии России.

Уже в апреле 2023 стало известно, что Владимира Кара-Мурзу, российского политика-оппозиционера приговорили к 25 годам лишения свободы. Причиной послужило так называемое "госмена" и распространение "фейков об армии РФ".

В России нашли Навального

Мы нашли Алексея Навального. Он находится в ВК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Сегодня его видел адвокат. Алексей в порядке, – написала Ярмыш.

По словам директора Фонда борьбы с коррупцией (созданного Навальным) Ивана Жданова, ему «изначально было понятно, что власть хотела изолировать Алексея, особенно перед выборами», а эта исправительная колония является «одной из самых северных и отдаленных колоний вообще», «с особым режимом в зоне вечной мерзлоты». По его словам, у этой колонии нет системы доставки писем, а также телефонии для заключенных.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Навальный заявил о визите Пригожина в его колонию и вербовку заключенных
Навальный заявил о визите Пригожина в его колонию и вербовку заключенных
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Фильм о российском политике "Навальный" получил Оскар 2023 — люди возмущены
Фильм о российском политике "Навальный" получил Оскар 2023 — люди возмущены
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Искали почти три недели. В России нашли Навального
Навальний

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.