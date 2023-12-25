Искали почти три недели. В России нашли Навального
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Искали почти три недели. В России нашли Навального

Навальний
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Сторонники российского политика Алексея Навального заявили, что после 19 дней с момента исчезновения из исправительной колонии во Владимирской области они смогли его найти. По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, Навальный содержится в исправительной колонии в Ямало-Ненецком автономном округе «Полярный волк», расположенном в поселке Харп.

В России нашли Навального

Мы нашли Алексея Навального. Он находится в ВК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Сегодня его видел адвокат. Алексей в порядке, – написала Ярмыш.

По словам директора Фонда борьбы с коррупцией (созданного Навальным) Ивана Жданова, ему «изначально было понятно, что власть хотела изолировать Алексея, особенно перед выборами», а эта исправительная колония является «одной из самых северных и отдаленных колоний вообще», «с особым режимом в зоне вечной мерзлоты». По его словам, у этой колонии нет системы доставки писем, а также телефонии для заключенных.

Что известно о заключении Навального

В августе 2023 года Московский городской суд признал Навального виновным в создании экстремистского сообщества, призывах к экстремизму и его финансировании.

Политика приговорили к 19 годам колонии особого режима.

Во Владимирской области Навальный отбывал наказание по обвинению в мошенничестве.

Он писал, что в сентябре 2023 года его как «неисправимого» на год перевели в единое помещение камерного типа – «строжайшее из возможных наказаний в колониях всех видов».

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