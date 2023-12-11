Больше не значится. В РФ заявили об исчезновении Навального из колонии
Категория
Мир
Дата публикации

Больше не значится. В РФ заявили об исчезновении Навального из колонии

Алексей Навальный
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Источник:  The Times

Представители российского оппозиционера Алексея Навального заявили, что его нет ни в одном из СИЗО Владимирской области РФ, где он содержался раньше.

Адвокаты Навального не знают, где он находится

Пресссекретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что сотрудники колонии ИК-6 в городе Мелехово сообщили его адвокату, что оппозиционера больше нет среди заключенных.

Как только к адвокату вышли из ИК-6 Мелехово и сказали, что заключенный Навальный у них больше не значится. Куда его перевели, говорить отказываются, – заявила она.

Перед этим соратники Навального заявили, что не имели о нем новостей в течение шести дней.

Помощник Навального Леонид Волков заявил, что исчезновение Навального – это "0% случайности и 100% прямого ручного политического управления из Кремля".

7 декабря сторонники Навального запустили кампанию «Россия без Путина», призывающую россиян голосовать за любого кандидата, кроме Путина на предстоящих выборах.

Для Путина выборы 2024 года – это референдум об одобрении его действий, об одобрении войны. 17 марта Россия должна осознать, что большинство не хочет видеть Путина главой страны, говорится на сайте кампании.

В Белом доме заявили, что «глубоко озабочены» этими сообщениями.

Что известно о заключении Навального

В августе 2023 года Московский городской суд признал Навального виновным в создании экстремистского сообщества, призывах к экстремизму и его финансировании.

Политика приговорили к 19 годам колонии особого режима.

Во Владимирской области Навальный отбывал наказание по обвинению в мошенничестве.

Он писал, что в сентябре 2023 года его как «неисправимого» на год перевели в единое помещение камерного типа – «строжайшее из возможных наказаний в колониях всех видов».

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