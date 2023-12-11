Больше не значится. В РФ заявили об исчезновении Навального из колонии

Представители российского оппозиционера Алексея Навального заявили, что его нет ни в одном из СИЗО Владимирской области РФ, где он содержался раньше.
Адвокаты Навального не знают, где он находится
Пресссекретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что сотрудники колонии ИК-6 в городе Мелехово сообщили его адвокату, что оппозиционера больше нет среди заключенных.
Перед этим соратники Навального заявили, что не имели о нем новостей в течение шести дней.
Помощник Навального Леонид Волков заявил, что исчезновение Навального – это "0% случайности и 100% прямого ручного политического управления из Кремля".
7 декабря сторонники Навального запустили кампанию «Россия без Путина», призывающую россиян голосовать за любого кандидата, кроме Путина на предстоящих выборах.
В Белом доме заявили, что «глубоко озабочены» этими сообщениями.
Что известно о заключении Навального
В августе 2023 года Московский городской суд признал Навального виновным в создании экстремистского сообщества, призывах к экстремизму и его финансировании.
Политика приговорили к 19 годам колонии особого режима.
Во Владимирской области Навальный отбывал наказание по обвинению в мошенничестве.
Он писал, что в сентябре 2023 года его как «неисправимого» на год перевели в единое помещение камерного типа – «строжайшее из возможных наказаний в колониях всех видов».
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