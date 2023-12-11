Більше не значиться. У РФ заявили про зникнення Навального з колонії
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Більше не значиться. У РФ заявили про зникнення Навального з колонії

Олексій Навальний
Джерело:  The Times

Представники російського опозиціонера Олексія Навального заявили, що його немає ні в одному із СІЗО Володимирської області РФ, де він утримувався раніше.

Адвокати Навального не знають, де він знаходиться

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш повідомила, що співробітники колонії ВК-6 у місті Мелехово повідомили його адвокату, що опозиціонера більше немає серед ув'язнених.

Щойно до адвоката вийшли з ВК-6 Мелехово і сказали, що ув'язнений Навальний у них більше не значиться. Куди його перевели, говорити відмовляються, — заявила вона.

Перед тим соратники Навального заявили, що не мали про нього новин упродовж шести днів.

Помічник Навального Леонід Волков заявив, що зникнення Навального – це «0% випадковості і 100% прямого ручного політичного управління з Кремля».

7 грудня прихильники Навального запустили кампанію «Росія без Путіна», яка закликає росіян голосувати за будь-якого кандидата, окрім Путіна на майбутніх виборах.

Для Путіна вибори 2024 року — це референдум про схвалення його дій, про схвалення війни. 17 березня Росія повинна усвідомити, що більшість не хоче бачити Путіна главою країни, — йдеться на сайті кампанії.

У Білому домі заявили, що «глибоко стурбовані» цими повідомленнями.

Що відомо про ув’язнення Навального

У серпні 2023 року Московський міський суд визнав Навального винним у створенні екстремістської спільноти, закликах до екстремізму та його фінансуванні.

Політика засудили до 19 років колонії особливого режиму.

У Володимирській області Навальний відбував покарання за звинуваченням у шахрайстві.

Він писав, що у вересні 2023 року його як «невиправного» на рік перевели в єдине приміщення камерного типу – «найсуворіше з можливих покарань у колоніях усіх видів».

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