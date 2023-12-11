Більше не значиться. У РФ заявили про зникнення Навального з колонії

Представники російського опозиціонера Олексія Навального заявили, що його немає ні в одному із СІЗО Володимирської області РФ, де він утримувався раніше.
Адвокати Навального не знають, де він знаходиться
Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш повідомила, що співробітники колонії ВК-6 у місті Мелехово повідомили його адвокату, що опозиціонера більше немає серед ув'язнених.
Перед тим соратники Навального заявили, що не мали про нього новин упродовж шести днів.
Помічник Навального Леонід Волков заявив, що зникнення Навального – це «0% випадковості і 100% прямого ручного політичного управління з Кремля».
7 грудня прихильники Навального запустили кампанію «Росія без Путіна», яка закликає росіян голосувати за будь-якого кандидата, окрім Путіна на майбутніх виборах.
У Білому домі заявили, що «глибоко стурбовані» цими повідомленнями.
Що відомо про ув’язнення Навального
У серпні 2023 року Московський міський суд визнав Навального винним у створенні екстремістської спільноти, закликах до екстремізму та його фінансуванні.
Політика засудили до 19 років колонії особливого режиму.
У Володимирській області Навальний відбував покарання за звинуваченням у шахрайстві.
Він писав, що у вересні 2023 року його як «невиправного» на рік перевели в єдине приміщення камерного типу – «найсуворіше з можливих покарань у колоніях усіх видів».
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