Прибічники російського політика Алєксєя Навального заявили, що після 19 днів з моменту зникнення з виправної колонії у Владімірской області, вони змогли його знайти. За словами прессекретарки Навального Кіри Ярмиш, Навальний утримується у виправній колоній у Ямало-Ненецькому автономному окрузі «Полярний вовк», розташованій у селищі Харп.

У Росії знайшли Навального

Ми знайшли Олексія Навального. Він знаходиться у ВК-3 у селищі Харп Ямало-Ненецького автономного округу. Сьогодні його бачив адвокат. Алєксєй в порядку, – написала Ярмиш. Поширити

За словами директора Фонду боротьби з корупцією (створеного Навальним) Івана Жданова, йому «від самого початку було зрозуміло, що влада хотіла ізолювати Алєксєя, особливо перед виборами», а ця виправна колонія є «однією з найпівнічніших і найвіддаленіших колоній взагалі», «з особливим режимом у зоні вічної мерзлот». За його словами, у цій колонії немає системи доставки листів, а також телефонії для ув’язнених.

Що відомо про ув’язнення Навального

У серпні 2023 року Московський міський суд визнав Навального винним у створенні екстремістської спільноти, закликах до екстремізму та його фінансуванні.

Політика засудили до 19 років колонії особливого режиму.

У Володимирській області Навальний відбував покарання за звинуваченням у шахрайстві.

Він писав, що у вересні 2023 року його як «невиправного» на рік перевели в єдине приміщення камерного типу – «найсуворіше з можливих покарань у колоніях усіх видів».