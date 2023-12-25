У Росії рекордно зросла кількість справ про держзраду

З початку 2023 року до судів РФ, згідно з офіційними даними, надійшло щонайменше 70 справ про "держзраду". У 37 випадках суди вже ухвалили обвинувальні вироки. Ця цифра набагато більша, ніж минулого року.

Росіян частіше засуджують за держзраду

Росіян стали частіше саджати до в'язниць за фактом "держзради", у 2023 році було побито рекорд за кількістю кримінальних справ за цією кваліфікацією.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Зазначається, що з початку року до судів РФ, згідно з офіційними даними, надійшло щонайменше 70 справ про "держзраду".

У 37 випадках суди вже ухвалили вироки. Усі вони – обвинувальні.

На думку експертів, така вражаюча кількість справ про "держзраду" – значною мірою результат провокацій з боку ФСБ, - йдеться в повідомленні. Поширити

При цьому реальна кількість справ щодо держзради може бути значно вищою, ніж офіційні дані.

SPRAVDI пише, що цього року могло бути порушено вже понад 100 справ за цією статтею. Їхня кількість зростає.

Російські суди відправляють до в'язниці критиків режиму Володимира Путіна

Рік тому повідомлялося, що Міщанський райсуд Москви засудив російського опозиціонера Іллю Яшина до 8,5 років в'язниці через нібито "фейки" про злочини армії Росії.

Уже у квітні 2023 року стало відомо, що Володимира Кара-Мурзу, російського політика-опозиціонера засудили до 25 років позбавлення волі. Причиною стала так звана "держзрада" і поширення "фейків про армію РФ".

У Росії знайшли Навального

Ми знайшли Олексія Навального. Він знаходиться у ВК-3 у селищі Харп Ямало-Ненецького автономного округу. Сьогодні його бачив адвокат. Алєксєй в порядку, – написала Ярмиш. Поширити

За словами директора Фонду боротьби з корупцією (створеного Навальним) Івана Жданова, йому «від самого початку було зрозуміло, що влада хотіла ізолювати Алєксєя, особливо перед виборами», а ця виправна колонія є «однією з найпівнічніших і найвіддаленіших колоній взагалі», «з особливим режимом у зоні вічної мерзлот». За його словами, у цій колонії немає системи доставки листів, а також телефонії для ув’язнених.