РФ відправила на війну проти України ексмера Владивостока — його засудили на 15 років

Колишній мер Владивостока Ігор Пушкарьов підписав контракт із Міністерством оборони РФ та вирушить на війну проти України. Його у 2019 році засудили до 15 років ув'язнення у справі за корупцію.

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Як зазначають росЗМІ, інформації щодо деталей його служби поки немає, як і відомостей про місце його призначення.

Ігоря Пушкарьова визнали винним у корупційних злочинах, включаючи отримання хабарів у великих розмірах, зловживання владою та комерційний підкуп.

Суд встановив, що під час свого перебування на посаді мера з 2009 до 2015 року він отримав хабарі на суму 75 мільйонів рублів, а його родичі незаконно збагатилися на 471,7 мільйона рублів.

До слова, Пушкарьов став другим ексмером Владивостока, який відправляється на фронт в Україну. До цього, в грудні 2023 року, Олег Гуменюк, колишній мер міста з квітня 2019 по травень 2021 року, також вирушив воювати проти України. Гуменюка засудили на 12 років за отримання хабарів.

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Цей закон доповнює положення Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів Російської Федерації.

Зокрема він наказує звільняти від кримінальної відповідальності на стадії судочинства обвинувачених, які проходять військову службу в період мобілізації або уклали контракт про проходження військової служби.

Окрім цього в законі передбачено поширення аналогічного правового механізму на засуджених, вирок щодо яких було ухвалено, проте він не набув законної сили, зокрема й на стадії апеляційного провадження у кримінальній справі.