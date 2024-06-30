У Москві глухонімих засуджених СІЗО "підбадьорили" доступом до таксофону

Глухонімим засудженим кількох СІЗО в Москві дозволили дзвонити додому через таксофон, щоб вони не нудьгували. Так слідчий відреагував на скарги про телевізор, який неможливо дивитися без субтитрів.

Глухонімим засудженим у РФ дозволили розважатися за допомогою таксофону

Як повідомляють росЗМІ, на непристосоване телебачення в ізоляторах поскаржилися перший віцепрезидент Всеросійського товариства глухих Євген Безруков та віцепрезидент татарстанського відділення організації Венера Гаулстон.

Їх затримали 20 лютого 2024 року за продаж держбудинків за заниженою вартістю у Вологді, Казані, Липецьку, Новосибірську, Омську та Калінінградській області. Збитки становлять 211 млн рублів.

Правозахисниця та член ОНК Марія Ботова розповіла, що глухонімі просили налаштувати канали із сурдоперекладачем чи субтитрами.

Судово-слідчі органи ухвалили скаргу, але в результаті просто дозволили дзвонити рідним. І не по відеозв'язку, де можна спілкуватися мовою жестів, а через таксофон.

Росія почала набирати на фронт жінок з в'язниць

Наприкінці травня Росія звільнила із в’язниць групу жінок для участі у війні проти України.

Як повідомляє The New York Times з посиланням на екс-ув’язнених, які підтримують зв’язок із тими, хто досі перебуває у тюрмі. За їхніми словами, військові вербувальники забрали кількох жінок із в'язниці під Санкт-Петербургом.

Вербування жінок-засуджених відбувається в момент, коли російський уряд вдається до все більш нестандартних схем, щоб залучити добровольців з маргінесу російського суспільства, намагаючись уникнути чергового непопулярного призову. Крім ув'язнених, ці схеми вербування спрямовані на боржників, обвинувачених у злочинах та іноземців, — розповідають журналісти. Поширити

Поки невідомо, які обов’язки виконуватимуть призовниці на фронті. Вербувальники пропонували ув’язненим контракти на службу снайперами, бойовими санітарками та фронтовими радистками на один рік. Тоді погодились лише близько 40 із 400 в’язнів колонії.

Їм запропонували помилування та платню в еквіваленті приблизно 2000 доларів на місяць, що приблизно в 10 разів перевищує мінімальну зарплату в Росії.

Як пояснили колишні ув'язнені, рішення піти на фронт жінки прийняли зокрема через суворі умови в російських в'язницях. Вони були змушені постійно мовчати і проводили до 12 годин на добу, виконуючи обов’язкову роботу в лісопильній майстерні в’язниці, навіть при мінусовій температурі взимку.