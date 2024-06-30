В Москве глухонемых осужденных СИЗО "ободрили" доступом к таксофону

Глухонемой осужденным нескольких СИЗО в Москве разрешили звонить домой через таксофон, чтобы они не скучали. Так следователь отреагировал на жалобы о телевизоре, который невозможно смотреть без субтитров.

Глухонемым осужденным в РФ позволили развлекаться с помощью таксофона

Как сообщают росСМИ, на неприспособленное телевидение в изоляторах пожаловались первый вице-президент Всероссийского общества глухих Евгений Безруков и вице-президент татарстанского отделения организации Венера Гаулстон.

Их задержали 20 февраля 2024 за продажу госдомов по заниженной стоимости в Вологде, Казани, Липецке, Новосибирске, Омске и Калининградской области. Ущерб составляет 211 млн рублей.

Правозащитница и член ОНК Мария Ботова рассказала, что глухонемые просили настроить каналы с сурдопереводчиком или субтитрами.

Судебно-следственные органы приняли жалобу, но в результате просто разрешили звонить родным. И не по видеосвязи, где можно общаться на языке жестов, а через таксофон.

Россия начала набирать на фронт женщин из тюрем

В конце мая Россия освободила из тюрем группу женщин для участия в войне против Украины.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на экс-заключенных, поддерживающих связь с теми, кто до сих пор находится в тюрьме. По их словам, военные вербовщики забрали нескольких женщин из тюрьмы под Санкт-Петербургом.

Вербовка женщин-осужденных происходит в момент, когда российское правительство прибегает к все более нестандартным схемам, чтобы привлечь добровольцев из маргинеса российского общества, пытаясь избежать очередного непопулярного призыва. Помимо заключенных эти схемы вербовки направлены на должников, обвиняемых в преступлениях и иностранцев, — рассказывают журналисты. Поделиться

Пока неизвестно, какие обязанности будут выполнять призывницы на фронте. Вербовщики предлагали заключенным контракты на службу снайперами, боевыми санитарками и фронтовыми радистками на один год. Тогда согласились около 40 из 400 заключенных колонии.

Им предложили помилование и жалованье в эквиваленте примерно 2000 долларов в месяц, что примерно в 10 раз превышает минимальную зарплату в России.

Как пояснили бывшие заключенные, решение пойти на фронт женщины приняли, в частности, из-за суровых условий в российских тюрьмах. Они были вынуждены постоянно молчать и проводили до 12 часов в сутки, выполняя обязательную работу в лесопильной мастерской тюрьмы даже при минусовой температуре зимой.