Глухонемой осужденным нескольких СИЗО в Москве разрешили звонить домой через таксофон, чтобы они не скучали. Так следователь отреагировал на жалобы о телевизоре, который невозможно смотреть без субтитров.
Главные тезисы
- Глухонемым осужденным нескольких СИЗО в Москве доступ к таксофону для звонков домой.
- Жалобы на неприспособленное телевидение в изоляторах привели к “возможности” общения через таксофон для глухонемых заключенных.
- Российское правительство вербует женщин-осужденных для участия в войне против Украины в рамках стратегии привлечения добровольцев.
- Решение идти на фронт принимают женщины из-за суровых условий в тюрьмах, где часто сталкиваются с тяжелым трудом и ограничениями.
Глухонемым осужденным в РФ позволили развлекаться с помощью таксофона
Как сообщают росСМИ, на неприспособленное телевидение в изоляторах пожаловались первый вице-президент Всероссийского общества глухих Евгений Безруков и вице-президент татарстанского отделения организации Венера Гаулстон.
Их задержали 20 февраля 2024 за продажу госдомов по заниженной стоимости в Вологде, Казани, Липецке, Новосибирске, Омске и Калининградской области. Ущерб составляет 211 млн рублей.
Правозащитница и член ОНК Мария Ботова рассказала, что глухонемые просили настроить каналы с сурдопереводчиком или субтитрами.
Судебно-следственные органы приняли жалобу, но в результате просто разрешили звонить родным. И не по видеосвязи, где можно общаться на языке жестов, а через таксофон.
Россия начала набирать на фронт женщин из тюрем
В конце мая Россия освободила из тюрем группу женщин для участия в войне против Украины.
Как сообщает The New York Times со ссылкой на экс-заключенных, поддерживающих связь с теми, кто до сих пор находится в тюрьме. По их словам, военные вербовщики забрали нескольких женщин из тюрьмы под Санкт-Петербургом.
Пока неизвестно, какие обязанности будут выполнять призывницы на фронте. Вербовщики предлагали заключенным контракты на службу снайперами, боевыми санитарками и фронтовыми радистками на один год. Тогда согласились около 40 из 400 заключенных колонии.
Им предложили помилование и жалованье в эквиваленте примерно 2000 долларов в месяц, что примерно в 10 раз превышает минимальную зарплату в России.
Как пояснили бывшие заключенные, решение пойти на фронт женщины приняли, в частности, из-за суровых условий в российских тюрьмах. Они были вынуждены постоянно молчать и проводили до 12 часов в сутки, выполняя обязательную работу в лесопильной мастерской тюрьмы даже при минусовой температуре зимой.
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