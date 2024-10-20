РФ отправила на войну против Украины эксмера Владивостока — его осудили на 15 лет
Категория
Мир
Дата публикации

РФ отправила на войну против Украины эксмера Владивостока — его осудили на 15 лет

РФ отправила на войну против Украины эксмера Владивостока — его осудили на 15 лет
Читати українською
Источник:  online.ua

Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев подписал контракт с Министерством обороны РФ и отправится на войну против Украины. Его в 2019 году приговорили к 15 годам тюрьмы по делу за коррупцию.

Главные тезисы

  • Бывший мэр Владивостока отправляется на войну против Украины после приговора к 15 годам тюрьмы за коррупцию.
  • Путин амнистировал осужденных преступников, которые выходят на фронт воевать против Украины.
  • Закон дополняет Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, предоставляя освобождение от уголовной ответственности подпадающим под определенные условия.

Россия отправила на фронт осужденного эксмера Владивостока

Как отмечают росСМИ, информации о деталях его службы пока нет, как и сведений о месте его назначения.

Игорь Пушкарев признан виновным в коррупционных преступлениях, включая получение взяток в больших размерах, злоупотребление властью и коммерческий подкуп.

Суд установил, что во время своего пребывания в должности мэра с 2009 по 2015 год он получил взятки на сумму 75 миллионов рублей, а его родственники незаконно обогатились на 471,7 миллиона рублей.

К слову, Пушкарев стал вторым эксмером Владивостока, отправляющимся на фронт в Украину. До этого, в декабре 2023 года Олег Гуменюк, бывший мэр города с апреля 2019 по май 2021 года, также отправился воевать против Украины. Гуменюка приговорили к 12 годам за получение взяток.

Путин амнистировал подсудимых преступников, которые пойдут на войну против Украины

Этот закон дополняет положения Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов русской Федерации.

В частности, он приказывает освобождать от уголовной ответственности на стадии судопроизводства обвиняемых, которые проходят военную службу в период мобилизации или заключили контракт о прохождении военной службы.

Кроме этого в законе предусмотрено распространение аналогичного правового механизма на осужденных, приговор в отношении которых был вынесен, однако он не вступил в законную силу, в том числе и на стадии апелляционного производства по уголовному делу.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В России растет количество осужденных из-за отказа воевать против Украины
В России растет количество осужденных из-за отказа воевать против Украины
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Путин подписал закон о лишении российского гражданства за осуждение войны
Путин подписал закон о лишении российского гражданства за осуждение войны
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Москве глухонемых осужденных СИЗО "ободрили" доступом к таксофону
В Москве глухонемых осужденных СИЗО "ободрили" доступом к таксофону

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?