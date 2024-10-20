РФ отправила на войну против Украины эксмера Владивостока — его осудили на 15 лет

Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев подписал контракт с Министерством обороны РФ и отправится на войну против Украины. Его в 2019 году приговорили к 15 годам тюрьмы по делу за коррупцию.

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Как отмечают росСМИ, информации о деталях его службы пока нет, как и сведений о месте его назначения.

Игорь Пушкарев признан виновным в коррупционных преступлениях, включая получение взяток в больших размерах, злоупотребление властью и коммерческий подкуп.

Суд установил, что во время своего пребывания в должности мэра с 2009 по 2015 год он получил взятки на сумму 75 миллионов рублей, а его родственники незаконно обогатились на 471,7 миллиона рублей.

К слову, Пушкарев стал вторым эксмером Владивостока, отправляющимся на фронт в Украину. До этого, в декабре 2023 года Олег Гуменюк, бывший мэр города с апреля 2019 по май 2021 года, также отправился воевать против Украины. Гуменюка приговорили к 12 годам за получение взяток.

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Этот закон дополняет положения Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов русской Федерации.

В частности, он приказывает освобождать от уголовной ответственности на стадии судопроизводства обвиняемых, которые проходят военную службу в период мобилизации или заключили контракт о прохождении военной службы.

Кроме этого в законе предусмотрено распространение аналогичного правового механизма на осужденных, приговор в отношении которых был вынесен, однако он не вступил в законную силу, в том числе и на стадии апелляционного производства по уголовному делу.