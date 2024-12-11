В РФ осудили девять украинских военнопленных — они защищали Мариуполь

В так называемом "суде ДНР" в оккупированном Донецке был вынесен приговор девятерым украинским военным. Они защищали Мариуполь в начале полномасштабной войны РФ против Украины в феврале 2022 года.

В оккупированном Донецке осудили девять защитников Мариуполя

Украинские военнослужащие, находившиеся на территории меткомбината "Азовсталь" и попавшие в плен, были обвинены в якобы "обстреле" поселка Старый Крым в марте 2022 года.

оккупанты приговорили защитников к длительным срокам заключения: от 24 лет до пожизненного лишения свободы. Сообщается, что все осужденные принадлежат к 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ.

Фото — t.me/mariupolrada

Среди незаконно осужденных:

Андрей Шестак,

Назарий Мороз,

Владислав Яворский,

Вадим Шульга,

Сергей Ямпольский,

Максим Колбасин,

Дмитрий Шалара,

Владимир Пензин,

Константин Романюк.

Оккупационные власти заявили, что украинские военные будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Эти действия окупантов являются грубым нарушением международного права, в частности Женевских конвенций, регламентирующих обращение с военнопленными. Поделиться

Россия незаконно осудила восемь украинских морпехов

Российские сепаратисты огласили приговор военным 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины.

Следователи российской стороны заявили, что в период с марта по апрель 2022 года, находясь на позициях в Мариуполе, подсудимые, "выполняя приказы командования, произвели многочисленные выстрелы из минометов по объектам газораспределения и насосным станциям, нанеся значительные повреждения".

По информации окупантов, в ходе следствия обвиняемые признали свою вину.

Восемь украинских военнопленных получили сроки от 15 до 17 лет заключения.

Сообщается, что будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.