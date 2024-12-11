В РФ осудили девять украинских военнопленных — они защищали Мариуполь

В так называемом "суде ДНР" в оккупированном Донецке был вынесен приговор девятерым украинским военным. Они защищали Мариуполь в начале полномасштабной войны РФ против Украины в феврале 2022 года.
Главные тезисы
- Осуждение украинских военнопленных в оккупированном Донецке является грубым нарушением международного права и Женевских конвенций.
- Международное сообщество осуждает действия России по отношению к украинским защитникам и требует восстановления их прав.
- Оккупационные власти объявили приговор девяти украинским военным, обвиняя их в незаконных действиях.
- Украинские военнопленные подвергнутся наказаниям в колониях строгого режима с нарушением их прав и достоинства.
- Россия незаконно осудила украинских военных, участвовавших в защите Мариуполя от российской агрессии.
В оккупированном Донецке осудили девять защитников Мариуполя
Украинские военнослужащие, находившиеся на территории меткомбината "Азовсталь" и попавшие в плен, были обвинены в якобы "обстреле" поселка Старый Крым в марте 2022 года.
оккупанты приговорили защитников к длительным срокам заключения: от 24 лет до пожизненного лишения свободы. Сообщается, что все осужденные принадлежат к 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ.
Среди незаконно осужденных:
Андрей Шестак,
Назарий Мороз,
Владислав Яворский,
Вадим Шульга,
Сергей Ямпольский,
Максим Колбасин,
Дмитрий Шалара,
Владимир Пензин,
Константин Романюк.
Оккупационные власти заявили, что украинские военные будут отбывать наказание в колонии строгого режима.
Россия незаконно осудила восемь украинских морпехов
Российские сепаратисты огласили приговор военным 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины.
Следователи российской стороны заявили, что в период с марта по апрель 2022 года, находясь на позициях в Мариуполе, подсудимые, "выполняя приказы командования, произвели многочисленные выстрелы из минометов по объектам газораспределения и насосным станциям, нанеся значительные повреждения".
По информации окупантов, в ходе следствия обвиняемые признали свою вину.
Восемь украинских военнопленных получили сроки от 15 до 17 лет заключения.
Сообщается, что будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-