У РФ засудили девʼятьох українських військовополонених — вони боронили Маріуполь

У так званому "суді ДНР" в окупованому Донецьку було винесено вирок дев’ятьом українським військовим. Вони захищали Маріуполь на початку повномасштабної війни РФ проти України у лютому 2022 року.

В окупованому Донецьку засудили дев’ятьох захисників Маріуполя

Як зазначається, Українських військовослужбовців, які перебували на території меткомбінату "Азовсталь" і потрапили в полон, звинуватили в нібито "обстрілі" селища Старий Крим у березні 2022 року.

Окупанти засудили захисників до тривалих термінів ув’язнення: від 24 років до довічного позбавлення волі. Повідомляється, що всі засуджені належать до 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ.

Фото — t.me/mariupolrada

Серед незаконно засуджених:

Андрій Шестак,

Назарій Мороз,

Владислав Яворський,

Вадим Шульга,

Сергій Ямпольський,

Максим Колбасін,

Дмитро Шалара,

Володимир Пензін,

Костянтин Романюк.

Окупаційна влада заявила, що українські військові відбуватимуть покарання у колонії суворого режиму.

Ці дії окупантів є грубим порушенням міжнародного права, зокрема Женевських конвенцій, які регламентують поводження з військовополоненими. Поширити

Росія незаконно засудила вісьмох українських морпіхів

Російські сепаратисти оголосили вирок військовим 36-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил України.

Слідчі російської сторони заявили, що в період з березня по квітень 2022 року, перебуваючи на позиціях у Маріуполі, підсудні, "виконуючи накази командування, здійснили численні постріли з мінометів по об’єктах газорозподілу та насосних станціях, спричинивши значні пошкодження".

За інформацією окупантів, під час слідства обвинувачені визнали свою провину.

Восьмеро українських військовополонених отримали строки від 15 до 17 років ув’язнення.

Повідомляється, що відбуватимуть покарання вони у виправній колонії суворого режиму.