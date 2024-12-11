У РФ засудили девʼятьох українських військовополонених — вони боронили Маріуполь

У так званому "суді ДНР" в окупованому Донецьку було винесено вирок дев’ятьом українським військовим. Вони захищали Маріуполь на початку повномасштабної війни РФ проти України у лютому 2022 року.
Головні тези:
- Засудження українських військовополонених в окупованому Донецьку є грубим порушенням міжнародного права та Женевських конвенцій.
- Міжнародна спільнота засуджує дії Росії стосовно українських захисників та вимагає відновлення їхніх прав.
- Окупаційна влада оголосила вирок дев'ятьом українським військовим, обвинувачуючи їх у незаконних діях.
- Українські військовополонені піддаватимуться покаранням у колоніях суворого режиму з порушенням їхніх прав та гідності.
- Росія незаконно засудила українських військових, що брали участь у захисті Маріуполя від російської агресії.
В окупованому Донецьку засудили дев’ятьох захисників Маріуполя
Як зазначається, Українських військовослужбовців, які перебували на території меткомбінату "Азовсталь" і потрапили в полон, звинуватили в нібито "обстрілі" селища Старий Крим у березні 2022 року.
Окупанти засудили захисників до тривалих термінів ув’язнення: від 24 років до довічного позбавлення волі. Повідомляється, що всі засуджені належать до 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ.
Серед незаконно засуджених:
Андрій Шестак,
Назарій Мороз,
Владислав Яворський,
Вадим Шульга,
Сергій Ямпольський,
Максим Колбасін,
Дмитро Шалара,
Володимир Пензін,
Костянтин Романюк.
Окупаційна влада заявила, що українські військові відбуватимуть покарання у колонії суворого режиму.
Росія незаконно засудила вісьмох українських морпіхів
Російські сепаратисти оголосили вирок військовим 36-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил України.
Слідчі російської сторони заявили, що в період з березня по квітень 2022 року, перебуваючи на позиціях у Маріуполі, підсудні, "виконуючи накази командування, здійснили численні постріли з мінометів по об’єктах газорозподілу та насосних станціях, спричинивши значні пошкодження".
За інформацією окупантів, під час слідства обвинувачені визнали свою провину.
Восьмеро українських військовополонених отримали строки від 15 до 17 років ув’язнення.
Повідомляється, що відбуватимуть покарання вони у виправній колонії суворого режиму.
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