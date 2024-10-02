ПАСЕ проголосовала за резолюцию по украинским пленным в России

2 октября на осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге была принята резолюция, в которой Совет Европы впервые поднял вопрос освобождения и последующей реабилитации украинских пленных, а также требует от России соблюдать положения международного гуманитарного права.

ПАСЕ впервые приняла резолюцию по украинским пленным в России

Резолюцию «Пропавшие без вести, военнопленные и гражданские лица, находящиеся в плену в результате агрессивной войны Российской Федерации против Украины», поддержали единогласно все 74 депутата, присутствующих в зале.

Ассамблея призывает Совет Европы обеспечить приоритетность этой темы в международной политической повестке дня всех государств-членов, призывает давить на России относительно надлежащего обращения с пленными в соответствии с международным гуманитарным правом, а также приложить усилия к их скорейшему освобождению, социально-медицинской реабилитации и привлечению ответственности русской Федерации.

Ассамблея поощряет создание более постоянного механизма для обмена или освобождения украинских военнопленных и гражданских лиц, находящихся в Российской Федерации или на временно оккупированных территориях Украины, при активном участии Международного комитета красного креста и других заинтересованных сторон.

ПАСЕ поддерживает идею обмена «всех на всех», то есть всеобъемлющего обмена.

В документе отмечается, что «пытки, применяемые российскими властями в Российской Федерации и на временно оккупированных территориях Украины, широко распространены и систематичны».

Документ также напоминает Комитету министров СЕ, что «государства-партнеры, включая государства-члены Совета Европы, могут вводить пакеты международных целевых санкций против российских должностных лиц, ответственных за незаконное лишение свободы украинских гражданских лиц». Поделиться

Ассамблея призывает Интерпол, другие международные организации и все государства содействовать поиску и преследованию военных преступников.

ПАСЕ считает, что «Совет Европы и его государства-члены могли бы сыграть важную роль в оказании экспертной и финансовой поддержки реабилитации освобожденных пленных, создав специальную программу, которая могла бы финансироваться из замороженных активов РФ.

Отдельным пунктом в резолюции упомянуто незаконное содержание РФ находящихся в ужасных условиях украинских журналистов, а также заключенных крымских татар.

Ассамблея подчеркивает, что ситуация во временно оккупированном Крыму остается особенно сложной и призывает своих членов привлекать свои правительства, гражданское общество и медиасети для повышения осведомленности о тяжелом положении украинских журналистов. Поделиться

В ней также приводятся последние данные, согласно которым по состоянию на сентябрь 2024 года в общей сложности 65 956 военнослужащих и гражданских лиц зарегистрированы как пропавшие без вести или захвачены в плен РФ. Только 3672 человека были возвращены из российского плена с начала полномасштабного вторжения, среди них треть считалась в Украине пропавшими без вести, поскольку Россия, вопреки международным обязательствам, не предоставляла информации о них.

Резолюция была подана по срочной процедуре, докладчицей выступила глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева-Федоренко.

Украинские военнопленные подвергаются систематическим пыткам на всех этапах плена РФ

Согласно отчету УВКПЧ, россияне систематически пытают и жестоко обращаются с украинскими военнопленными.

174 опрошенных военнопленных 169 свидетельствовали, что издевательства распространены во время допросов, приема к местам содержания и ежедневных процедур интернирования. Эти свидетельства подтверждены другими источниками.

Пытки включают избиения, электрошок, сексуальное насилие, удушение, длительное удержание в напряженных позах, принудительные физические упражнения, лишение сна, имитацию казней и угрозы.