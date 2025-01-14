У РФ засудили до 16 років сімох українських військовополонених на Курщині

Західний окружний військовий суд Москви оголосив вирок сімом українським військовополоненим, які, за версією російської сторони, брали участь у бойових діях на території Курської області РФ. Військових засудили до термінів від 15 до 16 років ув’язнення.

Росія незаконно засудила сімох українських військовополонених

Суд стверджує, що українські військові, “порушуючи суверенітет Російської Федерації», «незаконно вторглися на територію Кореневського району Курської області з метою терористичної діяльності”.

Згідно з матеріалами справи, їм інкримінували скоєння теракту за попередньою змовою.

Російська сторона незаконно звинуватила військових у тому, що вони “неодноразово відкривали вогонь по російських військових і мирних мешканцях”. Прокурори також заявляють, що українські військові “забороняли громадянам користуватись мобільними телефонами, обмежували їхнє пересування і заважали евакуації”.

Фото — росЗМІ

Суд незаконно визнав Анатолія Волошина, Володимира Аршулика, Сергія Караєва, Олександра Дойчука, Зіновія Сигерича, Андріана Кульбабу та Олега Вовка винними у “вчиненні теракту групою осіб за попередньою змовою, що спричинила тяжкі наслідки”.

В окупованому Донецьку засудили дев’ятьох захисників Маріуполя

Як зазначається, Українських військовослужбовців, які перебували на території меткомбінату "Азовсталь" і потрапили в полон, звинуватили в нібито "обстрілі" селища Старий Крим у березні 2022 року.

Окупанти засудили захисників до тривалих термінів ув’язнення: від 24 років до довічного позбавлення волі. Повідомляється, що всі засуджені належать до 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ.

Серед незаконно засуджених:

Андрій Шестак,

Назарій Мороз,

Владислав Яворський,

Вадим Шульга,

Сергій Ямпольський,

Максим Колбасін,

Дмитро Шалара,

Володимир Пензін,

Костянтин Романюк.

Окупаційна влада заявила, що українські військові відбуватимуть покарання у колонії суворого режиму.