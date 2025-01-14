Генштаб розкрив причину переведення воїнів ПС у Сухопутні війська

Українські соцмережі сколихнула новина про те, що з Повітряних сил ЗСУ масово переводять військовослужбовців у Сухопутні війська для поповнення бойових бригад. Генштаб пояснив, що насправді відбувається.

Генштаб прокоментував переведення військових ПС у Сухопутні війська

Генеральний штаб Збройних Сил України звертає увагу на те, що гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби Повітряних Сил, які обслуговують літаки у піхотні підрозділи переводити не планувалося і не планується.

Окрім того, наголошується, що Повітряні Сили ЗС України роблять все можливе, щоб наростити штатну кількість технічного та льотного персоналу.

Разом з тим, окремі категорії особового складу Повітряних Сил, як і інших видів і родів Збройних Сил України, після попередньої підготовки в навчальних центрах, посилюють Сухопутні, Десантно-штурмові війська тощо. Поширити

Також Генштаб ЗСУ нагадує, що ситуація на полі бою справді складна.

Не можна ігнорувати той факт, що на багатьох ділянках бракує піхотинців.

Рішення про посилення сухопутних бригад на передовій за рахунок військовослужбовців із підрозділів інших родів та видів ЗСУ є вимушеним кроком військового керівництва для зміцнення нашої оборони. Поширити

Генштаб також додає, що головком ЗСУ Олександр Сирський заборонив переміщення із займаних посад фахівців високотехнологічних спеціальностей та тих, які пройшли підготовку за кордоном на іноземних зразках озброєння та військової техніки.

Що відомо про ситуацію на фронті 14 січня

Українські захисники успішно стримують наступ армії РФ на різних ділянках фронту.

Російські загарбники не припиняють руйнувати українські міста і села ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами.

Станом на 16:00 було зафіксовано 84 бойових зіткнення.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Михальчина Слобода, Бучки, Клюси, Блешня та Леонівка Чернігівської області; Олександрівка, Попівка, Прогрес та Шалигине Сумської області. Авіаційних ударів завдано по населених пунктах Олександрівка, Грем’яч та Ситне. Поширити

Окрім того, наголошується, що на Курщині з початку доби відбулось 12 боєзіткнень, чотири з яких тривають дотепер.