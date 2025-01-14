Генштаб розкрив причину переведення воїнів ПС у Сухопутні війська

Українські соцмережі сколихнула новина про те, що з Повітряних сил ЗСУ масово переводять військовослужбовців у Сухопутні війська для поповнення бойових бригад. Генштаб пояснив, що насправді відбувається.
Головні тези:
- Переведення воїнів з Повітряних сил ЗСУ у Сухопутні війська є вимушеним кроком для поповнення бойових бригад.
- Ситуація на полі бою залишається непростою, наразі бракує саме піхоти.
- Українські захисники успішно стримують наступ армії РФ на різних ділянках фронту.
Генштаб прокоментував переведення військових ПС у Сухопутні війська
Генеральний штаб Збройних Сил України звертає увагу на те, що гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби Повітряних Сил, які обслуговують літаки у піхотні підрозділи переводити не планувалося і не планується.
Окрім того, наголошується, що Повітряні Сили ЗС України роблять все можливе, щоб наростити штатну кількість технічного та льотного персоналу.
Також Генштаб ЗСУ нагадує, що ситуація на полі бою справді складна.
Не можна ігнорувати той факт, що на багатьох ділянках бракує піхотинців.
Генштаб також додає, що головком ЗСУ Олександр Сирський заборонив переміщення із займаних посад фахівців високотехнологічних спеціальностей та тих, які пройшли підготовку за кордоном на іноземних зразках озброєння та військової техніки.
Що відомо про ситуацію на фронті 14 січня
Українські захисники успішно стримують наступ армії РФ на різних ділянках фронту.
Російські загарбники не припиняють руйнувати українські міста і села ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами.
Станом на 16:00 було зафіксовано 84 бойових зіткнення.
Окрім того, наголошується, що на Курщині з початку доби відбулось 12 боєзіткнень, чотири з яких тривають дотепер.
Ба більше, армія РФ завдала три авіаційні удари, скинувши три керовані бомби на власну територію.
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