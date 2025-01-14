Оппозиция Словакии вступилась за Зеленского и попытается устранить Фицо

Оппозиционные силы Словакии не скрывают, что возмущены поведением Роберта Фицо. Более того, они официально подтвердили, что вскоре инициируют вотум недоверия правительству премьера Словакии.

Оппозиция Словакии решила отомстить Фицо за своеволие

К своеобразной акции протеста против словацкого лидера уже присоединились депутаты из партий "Прогрессивная Словакия", "Свобода и солидарность", христианские демократы, "Словакия", "За народ" и "Христианский союз".

Кроме того, они объявили, что в ближайшие дни инициируют вотум недоверия правительству Роберта Фицо.

Одна из главных причин такого решения заключается в том, что действующий премьер и его команда не могут реализовать те планы, которые должно было выполнить правительство.

Более того, Фицо неоднократно пытался изменить политический курс страны.

По словам оппозиционеров, их также возмущает отношение лидера страны к соседям и союзникам, в частности, к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Роберт Фицо покинул Словакию. Вместо того, чтобы быть дома и решать проблемы, беспокоящие людей, он путешествует по миру, кланяется диктаторам, наслаждается роскошью где-то во Вьетнаме. Он оскорбляет наших соседей и партнеров… Мы не позволим Фицо развернуть Словакию к востоку, — выступил с заявлением по этому поводу лидер "Прогрессивной Словакии" Михал Шимечко. Поделиться

Недовольство политикой Фицо назревало давно

Михаил Шимечко обращает внимание на то, что оппозицию подтолкнула к действиям не только скандальная поездка Фицо в Москву и встреча с российским диктатором Владимиром Путиным.

По словам политика, на самом деле причин уже много.

В течение 14 лет, когда Роберт Фицо отвечал за руководство страной, он нанес столько вреда, что описать это не получится и за десять часов, — подчеркнул Шимечко. Поделиться

Кроме того, словацкие оппозиционеры публично упрекнули коалиционные партии за то, что они не пришли на внеочередное заседание парламента, чтобы подтвердить внешнеполитическую ориентацию Словакии. Что важно понимать, без них у оппозиции не хватало голосов, чтобы открыть заседание.