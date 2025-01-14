Оппозиция Словакии вступилась за Зеленского и попытается устранить Фицо

Оппозиционные силы Словакии не скрывают, что возмущены поведением Роберта Фицо. Более того, они официально подтвердили, что вскоре инициируют вотум недоверия правительству премьера Словакии.
Главные тезисы
- Фицо попал под шквал критики из-за невыполнения важных планов и пророссийской политики.
- Депутаты из разных партий объединяются против словацкого премьера и его команды.
- Народ Словакии также выражает свое недовольство поведением Фицо.
Оппозиция Словакии решила отомстить Фицо за своеволие
К своеобразной акции протеста против словацкого лидера уже присоединились депутаты из партий "Прогрессивная Словакия", "Свобода и солидарность", христианские демократы, "Словакия", "За народ" и "Христианский союз".
Кроме того, они объявили, что в ближайшие дни инициируют вотум недоверия правительству Роберта Фицо.
Одна из главных причин такого решения заключается в том, что действующий премьер и его команда не могут реализовать те планы, которые должно было выполнить правительство.
Более того, Фицо неоднократно пытался изменить политический курс страны.
По словам оппозиционеров, их также возмущает отношение лидера страны к соседям и союзникам, в частности, к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Недовольство политикой Фицо назревало давно
Михаил Шимечко обращает внимание на то, что оппозицию подтолкнула к действиям не только скандальная поездка Фицо в Москву и встреча с российским диктатором Владимиром Путиным.
По словам политика, на самом деле причин уже много.
Кроме того, словацкие оппозиционеры публично упрекнули коалиционные партии за то, что они не пришли на внеочередное заседание парламента, чтобы подтвердить внешнеполитическую ориентацию Словакии. Что важно понимать, без них у оппозиции не хватало голосов, чтобы открыть заседание.
Напомним, накануне в городах Словакии прошли акции протеста против пророссийской политики премьер-министра Роберта Фицо.
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