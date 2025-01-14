Оппозиция Словакии вступилась за Зеленского и попытается устранить Фицо
Категория
Политика
Дата публикации

Оппозиция Словакии вступилась за Зеленского и попытается устранить Фицо

Фицо
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Источник:  TASR

Оппозиционные силы Словакии не скрывают, что возмущены поведением Роберта Фицо. Более того, они официально подтвердили, что вскоре инициируют вотум недоверия правительству премьера Словакии.

Главные тезисы

  • Фицо попал под шквал критики из-за невыполнения важных планов и пророссийской политики.
  • Депутаты из разных партий объединяются против словацкого премьера и его команды.
  • Народ Словакии также выражает свое недовольство поведением Фицо.

Оппозиция Словакии решила отомстить Фицо за своеволие

К своеобразной акции протеста против словацкого лидера уже присоединились депутаты из партий "Прогрессивная Словакия", "Свобода и солидарность", христианские демократы, "Словакия", "За народ" и "Христианский союз".

Кроме того, они объявили, что в ближайшие дни инициируют вотум недоверия правительству Роберта Фицо.

Одна из главных причин такого решения заключается в том, что действующий премьер и его команда не могут реализовать те планы, которые должно было выполнить правительство.

Более того, Фицо неоднократно пытался изменить политический курс страны.

По словам оппозиционеров, их также возмущает отношение лидера страны к соседям и союзникам, в частности, к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Роберт Фицо покинул Словакию. Вместо того, чтобы быть дома и решать проблемы, беспокоящие людей, он путешествует по миру, кланяется диктаторам, наслаждается роскошью где-то во Вьетнаме. Он оскорбляет наших соседей и партнеров… Мы не позволим Фицо развернуть Словакию к востоку, — выступил с заявлением по этому поводу лидер "Прогрессивной Словакии" Михал Шимечко.

Недовольство политикой Фицо назревало давно

Михаил Шимечко обращает внимание на то, что оппозицию подтолкнула к действиям не только скандальная поездка Фицо в Москву и встреча с российским диктатором Владимиром Путиным.

По словам политика, на самом деле причин уже много.

В течение 14 лет, когда Роберт Фицо отвечал за руководство страной, он нанес столько вреда, что описать это не получится и за десять часов, — подчеркнул Шимечко.

Кроме того, словацкие оппозиционеры публично упрекнули коалиционные партии за то, что они не пришли на внеочередное заседание парламента, чтобы подтвердить внешнеполитическую ориентацию Словакии. Что важно понимать, без них у оппозиции не хватало голосов, чтобы открыть заседание.

Напомним, накануне в городах Словакии прошли акции протеста против пророссийской политики премьер-министра Роберта Фицо.

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