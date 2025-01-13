Фицо зовет Зеленского на переговоры из-за прекращения транзита российского газа
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Политика
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Фицо зовет Зеленского на переговоры из-за прекращения транзита российского газа

Фицо
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Источник:  Радио Свобода

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 13 января обнародовал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором приглашает его на встречу для обсуждения остановки транзита российского газа по украинской территории.

Главные тезисы

  • Отказ Фицо от предложения помощи Украины в Словакии привел к напряженности в отношениях между странами.
  • Предстоящая встреча между Фицо и Зеленским может обсудить влияние прекращения транзита газа на конкурентоспособность европейской экономики и развитие двусторонних отношений.
  • Зеленский считает, что Фицо сделал ставку на Москву, игнорируя интересы своей страны и Европейского союза.

Фицо забыл о скандалах и зовет Зеленского на переговоры

По словам Фицо, встреча может состояться «желательно как можно скорее» на территории Словакии вблизи государственной границы с Украиной.

Такая встреча создаст хорошие предпосылки для открытой дискуссии о поставках газа в Словакию и другие страны через территорию Украины, о возможных технических решениях с учетом окончания контракта между соответствующими украинскими и российскими компаниями 31 декабря 2024, о влиянии прекращения транзита газа через Украину на снижение конкурентоспособности европейской экономики и развитие двусторонних словацко-украинских отношений.

Роберт Фицо

Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии

Фицо лицемерно подчеркнул, что не будет реагировать на сообщение Зеленского от 12 января, чтобы "избежать дальнейшей эскалации напряженности".

Во всех своих заграничных поездках я подчеркиваю необходимость немедленного прекращения боевых действий, поддерживаю существующие мирные планы и предлагаю, чтобы мирные переговоры на любом уровне происходили и в Словакии.

Он отмечает, что Словакия теряет 500 миллионов евро в год из-за прекращения транзита газа, также, по его мнению, это влияет на конкурентоспособность Европейского союза, организации, в которую Украина претендует на членство.

Зеленский жестко ответил на упреки Фицо

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина предлагала свою помощь Словакии на время адаптации к отсутствию транзита газа из России, но премьер-министр страны Роберт Фицо «напыщенно отказался».

Также Зеленский считает, «надеяться, что теневые схемы с Москвой будут существовать до бесконечности было очевидной ошибкой Фицо».

Многие в Европе предупреждали его, что нельзя просто ничего не делать и ждать. Сейчас он пытается пиаром, ложью и громкими обвинениями переложить вину из себя на кого-то другого.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский считает, что Фицо «сделал ставку на Москву, а не на свою страну, не на объединенную Европу и не на здравый смысл».

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