Фицо зовет Зеленского на переговоры из-за прекращения транзита российского газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 13 января обнародовал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором приглашает его на встречу для обсуждения остановки транзита российского газа по украинской территории.
Главные тезисы
- Отказ Фицо от предложения помощи Украины в Словакии привел к напряженности в отношениях между странами.
- Предстоящая встреча между Фицо и Зеленским может обсудить влияние прекращения транзита газа на конкурентоспособность европейской экономики и развитие двусторонних отношений.
- Зеленский считает, что Фицо сделал ставку на Москву, игнорируя интересы своей страны и Европейского союза.
Фицо забыл о скандалах и зовет Зеленского на переговоры
По словам Фицо, встреча может состояться «желательно как можно скорее» на территории Словакии вблизи государственной границы с Украиной.
Фицо лицемерно подчеркнул, что не будет реагировать на сообщение Зеленского от 12 января, чтобы "избежать дальнейшей эскалации напряженности".
Во всех своих заграничных поездках я подчеркиваю необходимость немедленного прекращения боевых действий, поддерживаю существующие мирные планы и предлагаю, чтобы мирные переговоры на любом уровне происходили и в Словакии.
Он отмечает, что Словакия теряет 500 миллионов евро в год из-за прекращения транзита газа, также, по его мнению, это влияет на конкурентоспособность Европейского союза, организации, в которую Украина претендует на членство.
Зеленский жестко ответил на упреки Фицо
Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина предлагала свою помощь Словакии на время адаптации к отсутствию транзита газа из России, но премьер-министр страны Роберт Фицо «напыщенно отказался».
Также Зеленский считает, «надеяться, что теневые схемы с Москвой будут существовать до бесконечности было очевидной ошибкой Фицо».
Зеленский считает, что Фицо «сделал ставку на Москву, а не на свою страну, не на объединенную Европу и не на здравый смысл».
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-