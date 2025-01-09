Фицо грозится прекратить гуманитарную помощь Украине из-за отсутствия транзита российского газа
Категория
Мир
Дата публикации

Фицо грозится прекратить гуманитарную помощь Украине из-за отсутствия транзита российского газа

Фицо
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Источник:  Teraz

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо расширил свои угрозы в адрес Украины из-за прекращения транзита российского газа Киевом.

Главные тезисы

  • Фицо расширяет угрозы в адрес Украины из-за прекращения транзита российского газа, угрожая прекратить гуманитарную помощь для страны.
  • Словакия готова сократить субсидии и льготы для украинских граждан в случае продолжения конфликта и потери дохода от транзита газа.
  • Представители Словакии, Украины и Еврокомиссии планируют встречу для обсуждения ситуации с остановкой транзита газа через Украину.

Фицо пригрозил прекратить гуманитарную помощь Украине

Об этом Фицо говорил в Брюсселе после переговоров с чиновниками Европейской комиссии 9 января.

Словакия может прекратить любую гуманитарную помощь Украине, принять решение о значительном сокращении или полной отмене льгот для украинских беженцев в Словакии или прекратить поставки электроэнергии в чрезвычайных ситуациях.

Роберт Фицо

Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии

Также он отметил, что на политическом уровне страна может использовать право вето на ряд решений Европейского Союза.

Однако, отметил Фицо, Словакия пойдет на такие шаги только в том случае, если у нее "не будет иного выхода".

Он сказал, что его угрозы — это возможность показать, как должен вести себя лидер суверенной страны.

Фицо также объявил, что немедленно создается группа по обсуждению последствий прекращения транзита российского газа через Украину, в которую войдут представители Словакии, Европейской комиссии и Украины.

Это серьезная проблема, и комиссар по энергетике Дан Йоргенсен знает о ней, — заявил словацкий премьер.

Отдельно он высоко оценил "конструктивные переговоры", состоявшиеся 9 января с Еврокомиссией, которая, по его словам, очень заинтересована в решении этой проблемы.

Фицо грозится сократить субсидии украинским беженцам в Словакии

Ранее словацкий премьер заявлял о возможном прекращении поставок электроэнергии в Украину в ответ на остановку транзита газа РФ. Сейчас он также предостерег о вероятном сокращении поддержки украинских граждан в Словакии.

В то же время Фицо признал, что угроз для словацких домохозяйств из-за остановки транзита нет. Однако он утверждает, что Братислава потеряет свой доход от транзита газа — полмиллиарда евро в год.

Также премьер-министр подтвердил, что представители Словакии, Украины и Еврокомиссии будут встречаться 7 января, чтобы обсудить остановку транзита.

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