Фицо после встречи с Путиным прячется в роскошном отеле во Вьетнаме

Премьер-министр Словакии Роберто Фицо после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве две недели не появлялся на публике. Медиа удалось выяснить, что он отдыхает во фешенебельных апартаментах во Вьетнаме.
Главные тезисы
- Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после встречи с Путиным прячется на отдыхе во Вьетнаме, вызывая негодование общественности и политических кругов.
- Отдых в роскошном отеле во Вьетнаме может повлиять на имидж Роберта Фицо и его поддержку среди граждан, что имеет потенциальные политические последствия.
- Реакция оппозиции на скрытность и роскошный отдых Фицо остается критической, с высказыванием о нарушении законов и недостойном поведении.
Фицо "засветился" в роскошном номере вьетнамской гостиницы
Премьер-министр Словакии Роберто Фицо после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве две недели не появлялся на публике, а отдыхал во Вьетнаме.
По запросам журналистов относительно его состояния здоровья и места пребывания Офис правительства не предоставил никакой информации. В то же время среди словацких политиков ходили слухи о возможном отдыхе Фицо в Дубае.
Однако медиа удалось выяснить, что он отдыхает в пятизвездочном отеле Capella Hanoi во Вьетнаме.
Детали интерьера, заметные в его видеообращениях, стали подсказкой для журналистов, которые выяснили, что премьер снимает апартаменты площадью 194 м² на последнем этаже гостиницы стоимостью 6200 евро за ночь.
В пресс-службе президента Словакии Петра Пеллегрини подтвердили, что премьер-министр Роберто Фицо находится в отпуске.
Президент был проинформирован о продолжительности отпуска и месте пребывания премьер-министра.
Реакция оппозиции на "прятки" Фицо
Сторонник Украины, бывший министр иностранных дел Словакии Иван Корчок отреагировал, раскритиковал отпуск Фицо и его отказ раскрывать свое местонахождение, заявив, что "премьер-министр не является частным лицом, даже в отпуске — так говорит закон".
По его убеждению "такое поведение конституционного должностного лица является грубым попранием государственных институтов и всех правил".
Это уже ситуация, которая является беспрецедентной в демократическом мире. Премьер-министр не является частным лицом, даже в отпуске — так говорит закон. — президент и ответственный спикер парламента должны были бы позаботиться о местонахождении премьер-министра. свидетелями паралича всей страны.
Встреча Фицо с Путиным
22 декабря Фицо встретился с Путиным. Он заявил, что совершил поездку в Москву в ответ на прекращение транзита российского газа в Словакию через территорию Украины.
Оппозиционная партия Словакии "Свобода и солидарность" подвергла критике премьер-министра Роберта Фицо за его встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. В Братиславе прошла акция протеста.
Впоследствии стало известно, что генеральная прокуратура Словакии проверит визит Фицо в Путин в Москву на предмет соответствия законодательству.
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