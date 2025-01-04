Фицо после встречи с Путиным прячется в роскошном отеле во Вьетнаме
Категория
Мир
Дата публикации

Фицо после встречи с Путиным прячется в роскошном отеле во Вьетнаме

Фицо
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Источник:  Dennik N

Премьер-министр Словакии Роберто Фицо после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве две недели не появлялся на публике. Медиа удалось выяснить, что он отдыхает во фешенебельных апартаментах во Вьетнаме.

Главные тезисы

  • Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после встречи с Путиным прячется на отдыхе во Вьетнаме, вызывая негодование общественности и политических кругов.
  • Отдых в роскошном отеле во Вьетнаме может повлиять на имидж Роберта Фицо и его поддержку среди граждан, что имеет потенциальные политические последствия.
  • Реакция оппозиции на скрытность и роскошный отдых Фицо остается критической, с высказыванием о нарушении законов и недостойном поведении.

Фицо "засветился" в роскошном номере вьетнамской гостиницы

Премьер-министр Словакии Роберто Фицо после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве две недели не появлялся на публике, а отдыхал во Вьетнаме.

По запросам журналистов относительно его состояния здоровья и места пребывания Офис правительства не предоставил никакой информации. В то же время среди словацких политиков ходили слухи о возможном отдыхе Фицо в Дубае.

Однако медиа удалось выяснить, что он отдыхает в пятизвездочном отеле Capella Hanoi во Вьетнаме.

Отель Capella Hanoi во Вьетнаме

Как отметили в издании, за время своего отсутствия он общался с общественностью по видео на фоне закрытых штор.

Детали интерьера, заметные в его видеообращениях, стали подсказкой для журналистов, которые выяснили, что премьер снимает апартаменты площадью 194 м² на последнем этаже гостиницы стоимостью 6200 евро за ночь.

Отель Capella Hanoi во Вьетнаме

В пресс-службе президента Словакии Петра Пеллегрини подтвердили, что премьер-министр Роберто Фицо находится в отпуске.

Президент был проинформирован о продолжительности отпуска и месте пребывания премьер-министра.

Реакция оппозиции на "прятки" Фицо

Сторонник Украины, бывший министр иностранных дел Словакии Иван Корчок отреагировал, раскритиковал отпуск Фицо и его отказ раскрывать свое местонахождение, заявив, что "премьер-министр не является частным лицом, даже в отпуске — так говорит закон".

Секретариат Кабинета министров уже несколько дней не может предоставить информацию о местонахождении премьер-министра. Они не знают, где он находится. В этом контексте пребывание премьер-министра в роскошной гостинице во Вьетнаме — это далеко не пощечина гражданам с глубокими карманами.

По его убеждению "такое поведение конституционного должностного лица является грубым попранием государственных институтов и всех правил".

Это уже ситуация, которая является беспрецедентной в демократическом мире. Премьер-министр не является частным лицом, даже в отпуске — так говорит закон. — президент и ответственный спикер парламента должны были бы позаботиться о местонахождении премьер-министра. свидетелями паралича всей страны.

Встреча Фицо с Путиным

22 декабря Фицо встретился с Путиным. Он заявил, что совершил поездку в Москву в ответ на прекращение транзита российского газа в Словакию через территорию Украины.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал встречу Фицо и Путина в Москве и заявил, что за "скидки" РФ Братислава платит суверенитетом или теневыми схемами.

Оппозиционная партия Словакии "Свобода и солидарность" подвергла критике премьер-министра Роберта Фицо за его встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. В Братиславе прошла акция протеста.

Впоследствии стало известно, что генеральная прокуратура Словакии проверит визит Фицо в Путин в Москву на предмет соответствия законодательству.

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