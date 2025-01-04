Фіцо після зустрічі з Путіним ховається у розкішному готелі у В'єтнамі

Прем'єр-міністр Словаччини Роберто Фіцо після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві два тижні не з'являвся на публіці. Медіа вдалось з'ясувати, що він відпочиває у фешенебельних апартаментах у В'єтнамі.
Головні тези:
- Після зустрічі з Путіним Фіцо обрав розкішний відпочинок у В'єтнамі, що викликає обурення у громадськості та політичних колах.
- Відсутність прем'єра на публіці та таємниця його місцезнаходження породжує велику хвилю обговорення серед громадськості та опозиції.
- Розкішний відпочинок Фіцо впливає на імідж керівника держави та підтримку громадян, що може мати подальші політичні наслідки.
Фіцо “засвітився” у розкішному номері в’єтнамського готелю
Прем'єр-міністр Словаччини Роберто Фіцо після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві два тижні не з'являвся на публіці, а відпочивав у В'єтнамі.
На запити журналістів щодо його стану здоров’я та місця перебування Офіс уряду не надав жодної інформації. Водночас серед словацьких політиків ходили чутки про можливий відпочинок Фіцо в Дубаї.
Однак медіа вдалось з'ясувати, що він відпочиває в п'ятизірковому готелі Capella Hanoi у В'єтнамі.
Деталі інтер'єру, які були помітні в його відеозверненнях, стали підказкою для журналістів, які з'ясували, що прем'єр винаймає апартаменти площею 194 м² на останньому поверсі готелю вартістю 6200 євро за ніч.
У пресслужбі президента Словаччини Петра Пеллегріні підтвердили, що прем'єр-міністр Роберто Фіцо перебуває у відпустці.
Президент був поінформований про тривалість відпустки та місце перебування прем'єр-міністра.
Реакція опозиції на “хованки” Фіцо
Прихильник України, колишній міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок відреагував розкритикував відпустку Фіцо й його відмову розкривати своє місцезнаходження, заявивши, що "прем'єр-міністр не є приватною особою, навіть у відпустці — так говорить закон".
На його переконання "така поведінка конституційної посадової особи є грубим знехтуванням державних інститутів і всіх правил".
Це вже ситуація, яка є безпрецедентною в демократичному світі. Прем'єр-міністр не є приватною особою, навіть у відпустці — так говорить закон. Така поведінка конституційної посадової особи є грубим попранням державних інститутів і всіх правил. У цей момент інші вищі посадові особи — президент і відповідальний спікер парламенту — повинні були б потурбуватися про місцезнаходження прем'єр-міністра. Інакше вони стають бездіяльними свідками паралічу всієї країни.
Зустріч Фіцо з Путіним
22 грудня Фіцо зустрівся з Путіним. Він заявив, що здійснив поїздку до Москви у відповідь на припинення транзиту російського газу до Словаччини через територію України.
Опозиційна партія Словаччини "Свобода і солідарність" розкритикувала премʼєр-міністра Роберта Фіцо за його зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. У Братиславі відбулася акція протесту.
Згодом стало відомо, що генеральна прокуратура Словаччини перевірить візит Фіцо до Путіна в Москву на предмет відповідності законодавству.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-