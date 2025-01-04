Фіцо після зустрічі з Путіним ховається у розкішному готелі у В'єтнамі
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Фіцо після зустрічі з Путіним ховається у розкішному готелі у В'єтнамі

Фіцо
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Джерело:  Dennik N

Прем'єр-міністр Словаччини Роберто Фіцо після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві два тижні не з'являвся на публіці. Медіа вдалось з'ясувати, що він відпочиває у фешенебельних апартаментах у В'єтнамі.

Головні тези:

  • Після зустрічі з Путіним Фіцо обрав розкішний відпочинок у В'єтнамі, що викликає обурення у громадськості та політичних колах.
  • Відсутність прем'єра на публіці та таємниця його місцезнаходження породжує велику хвилю обговорення серед громадськості та опозиції.
  • Розкішний відпочинок Фіцо впливає на імідж керівника держави та підтримку громадян, що може мати подальші політичні наслідки.

Фіцо “засвітився” у розкішному номері в’єтнамського готелю

Прем'єр-міністр Словаччини Роберто Фіцо після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві два тижні не з'являвся на публіці, а відпочивав у В'єтнамі.

На запити журналістів щодо його стану здоров’я та місця перебування Офіс уряду не надав жодної інформації. Водночас серед словацьких політиків ходили чутки про можливий відпочинок Фіцо в Дубаї.

Однак медіа вдалось з'ясувати, що він відпочиває в п'ятизірковому готелі Capella Hanoi у В'єтнамі.

Готель Capella Hanoi у В'єтнамі

Як зазначили у виданні, за час своєї відсутності він спілкувався з громадськістю через відео на фоні закритих штор.

Деталі інтер'єру, які були помітні в його відеозверненнях, стали підказкою для журналістів, які з'ясували, що прем'єр винаймає апартаменти площею 194 м² на останньому поверсі готелю вартістю 6200 євро за ніч.

Готель Capella Hanoi у В'єтнамі

У пресслужбі президента Словаччини Петра Пеллегріні підтвердили, що прем'єр-міністр Роберто Фіцо перебуває у відпустці.

Президент був поінформований про тривалість відпустки та місце перебування прем'єр-міністра.

Реакція опозиції на “хованки” Фіцо

Прихильник України, колишній міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок відреагував розкритикував відпустку Фіцо й його відмову розкривати своє місцезнаходження, заявивши, що "прем'єр-міністр не є приватною особою, навіть у відпустці — так говорить закон".

Секретаріат Кабінету міністрів вже кілька днів не може надати інформацію про місцезнаходження прем'єр-міністра. Вони не знають, де він перебуває. У цьому контексті перебування прем'єр-міністра в розкішному готелі у В'єтнамі — це далеко не ляпас громадянам з глибокими кишенями.

На його переконання "така поведінка конституційної посадової особи є грубим знехтуванням державних інститутів і всіх правил".

Це вже ситуація, яка є безпрецедентною в демократичному світі. Прем'єр-міністр не є приватною особою, навіть у відпустці — так говорить закон. Така поведінка конституційної посадової особи є грубим попранням державних інститутів і всіх правил. У цей момент інші вищі посадові особи — президент і відповідальний спікер парламенту — повинні були б потурбуватися про місцезнаходження прем'єр-міністра. Інакше вони стають бездіяльними свідками паралічу всієї країни.

Зустріч Фіцо з Путіним

22 грудня Фіцо зустрівся з Путіним. Він заявив, що здійснив поїздку до Москви у відповідь на припинення транзиту російського газу до Словаччини через територію України.

Президент Володимир Зеленський прокоментував зустріч Фіцо й Путіна в Москві та заявив, що за "знижки" РФ Братислава платить суверенітетом або тіньовими схемами.

Опозиційна партія Словаччини "Свобода і солідарність" розкритикувала премʼєр-міністра Роберта Фіцо за його зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. У Братиславі відбулася акція протесту.

Згодом стало відомо, що генеральна прокуратура Словаччини перевірить візит Фіцо до Путіна в Москву на предмет відповідності законодавству.

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