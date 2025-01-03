"Фіцо, їдь до Москви!". Словаки протестували проти проросійської політики премʼєра

У Братиславі словаки 3 січня вийшли на протест, зумовлений діями премʼєр-міністра Роберто Фіцо у сфері зовнішньої політики. Учасники акції прийшли з гаслами, зокрема "Ми не російська ганчірка" та "Ми — Європа"
Головні тези:
- Близько 4 тисяч людей вийшли на протест у Братиславі проти проросійської політики Фіцо.
- Учасники акції демонстрували плакати з гаслами, висловлюючи своє невдоволення та вимагаючи дій від уряду.
- Фіцо зустрівся з Путіним, що викликало гостру реакцію опозиції та громадян.
- Організатори акції наголосили на важливості об’єднання громадськості та опозиції для вирішення проблем країни.
- Словаччина виявила свою підтримку Європейському Союзу та проявила свою прив’язаність до європейських цінностей на протесті у Братиславі.
У Словаччині протестували проти проросійських заяв Фіцо
У столиці Словаччини на протест зібралися близько 4 тис людей, аби висловити невдоволення проросійською політикою Фіцо. Учасники протестів отримали від організаторів плакати художника Рудольфа Сікори: на одному боці було написано "Зрада", а на іншому — "Ми — Європа".
Громадяни Словаччини також мали інші гасла, зокрема "Словаччино, стережись, окупація почалася" та "Фіцо, їдь до Москви, дай Словаччині спокій".
На події лунав гімн Європейського Союзу, коли протестувальники також розмахували прапорами ЄС.
Водночас художник Сікора на протесті наголосив на необхідності обʼєднання зусиль громадськості з опозицією.
Мова не йде про політизацію… Я благаю вас, опозиційні політики, візьміть себе в руки.
Зустріч Фіцо з Путіним
22 грудня Фіцо зустрівся з Путіним. Він заявив, що здійснив поїздку до Москви у відповідь на припинення транзиту російського газу до Словаччини через територію України.
Опозиційна партія Словаччини "Свобода і солідарність" розкритикувала премʼєр-міністра Роберта Фіцо за його зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. У Братиславі відбулася акція протесту.
Згодом стало відомо, що генеральна прокуратура Словаччини перевірить візит Фіцо до Путіна в Москву на предмет відповідності законодавству.
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