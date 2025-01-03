"Фіцо, їдь до Москви!". Словаки протестували проти проросійської політики премʼєра

У Братиславі словаки 3 січня вийшли на протест, зумовлений діями премʼєр-міністра Роберто Фіцо у сфері зовнішньої політики. Учасники акції прийшли з гаслами, зокрема "Ми не російська ганчірка" та "Ми — Європа"

У Словаччині протестували проти проросійських заяв Фіцо

У столиці Словаччини на протест зібралися близько 4 тис людей, аби висловити невдоволення проросійською політикою Фіцо. Учасники протестів отримали від організаторів плакати художника Рудольфа Сікори: на одному боці було написано "Зрада", а на іншому — "Ми — Європа".

Громадяни Словаччини також мали інші гасла, зокрема "Словаччино, стережись, окупація почалася" та "Фіцо, їдь до Москви, дай Словаччині спокій".

На події лунав гімн Європейського Союзу, коли протестувальники також розмахували прапорами ЄС.

Плакат на мітингу у Братиславі

На мітингу словаки заявляли: "Ми не російська ганчірка". Вони також додали, що Фіцо хоче віддати Словаччину РФ. Поширити

Водночас художник Сікора на протесті наголосив на необхідності обʼєднання зусиль громадськості з опозицією.

Мова не йде про політизацію… Я благаю вас, опозиційні політики, візьміть себе в руки.

Зустріч Фіцо з Путіним

22 грудня Фіцо зустрівся з Путіним. Він заявив, що здійснив поїздку до Москви у відповідь на припинення транзиту російського газу до Словаччини через територію України.

Президент Володимир Зеленський прокоментував зустріч Фіцо й Путіна в Москві та заявив, що за "знижки" РФ Братислава платить суверенітетом або тіньовими схемами. Поширити

Опозиційна партія Словаччини "Свобода і солідарність" розкритикувала премʼєр-міністра Роберта Фіцо за його зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. У Братиславі відбулася акція протесту.