"Фицо, едь в Москву!". Словаки протестовали против пророссийской политики премьера

В Братиславе словаки 3 января вышли на протест, вызванный действиями премьер-министра Роберто Фицо в сфере внешней политики. Участники акции пришли с лозунгами, в частности "Мы не российская тряпка" и "Мы — Европа"
Главные тезисы
- Массовый протест в Братиславе словаков был вызван пророссийской политикой премьер-министра Роберто Фицо.
- Участники акции выразили недовольство плакатами и лозунгами, подчеркивая важность изменений в правительственной политике.
- Словакия продемонстрировала свою поддержку Европейскому Союзу и выразила приверженность европейским ценностям на протесте в Братиславе.
- Встреча Роберто Фицо с Владимиром Путиным вызвала острую реакцию общественности и оппозиции в Словакии.
- Организаторы акции подчеркнули необходимость объединения усилий общественности и оппозиции для решения проблем страны.
В Словакии протестовали против пророссийских заявлений Фицо
В столице Словакии на протест собралось около 4 тыс человек, чтобы выразить недовольство пророссийской политикой Фицо. Участники протестов получили от организаторов плакаты художника Рудольфа Сикоры: на одной стороне было написано "Измена", а на другой — "Мы — Европа".
Граждане Словакии также имели другие лозунги, в частности "Словакия, берегись, оккупация началась" и "Фицо, поезжай в Москву, оставь Словакию в покое".
На происходящем раздавался гимн Европейского Союза, когда протестующие также размахивали флагами ЕС.
В то же время художник Сикора на протесте отметил необходимость объединения усилий общественности с оппозицией.
Речь не идет о политизации… Я умоляю вас, оппозиционные политики, возьмите себя в руки.
Встреча Фицо с Путиным
22 декабря Фицо встретился с Путиным. Он заявил, что совершил поездку в Москву в ответ на прекращение транзита российского газа в Словакию через территорию Украины.
Оппозиционная партия Словакии "Свобода и солидарность" подвергла критике премьер-министра Роберта Фицо за его встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. В Братиславе прошла акция протеста.
Впоследствии стало известно, что генеральная прокуратура Словакии проверит визит Фицо в Путин в Москву на предмет соответствия законодательству.
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