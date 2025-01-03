"Фицо, едь в Москву!". Словаки протестовали против пророссийской политики премьера

В Братиславе словаки 3 января вышли на протест, вызванный действиями премьер-министра Роберто Фицо в сфере внешней политики. Участники акции пришли с лозунгами, в частности "Мы не российская тряпка" и "Мы — Европа"

В Словакии протестовали против пророссийских заявлений Фицо

В столице Словакии на протест собралось около 4 тыс человек, чтобы выразить недовольство пророссийской политикой Фицо. Участники протестов получили от организаторов плакаты художника Рудольфа Сикоры: на одной стороне было написано "Измена", а на другой — "Мы — Европа".

Граждане Словакии также имели другие лозунги, в частности "Словакия, берегись, оккупация началась" и "Фицо, поезжай в Москву, оставь Словакию в покое".

На происходящем раздавался гимн Европейского Союза, когда протестующие также размахивали флагами ЕС.

Плакат на митинге в Братиславе

На митинге словаки заявляли: "Мы не российская тряпка". Они также добавили, что Фицо хочет отдать Словакию РФ. Поделиться

В то же время художник Сикора на протесте отметил необходимость объединения усилий общественности с оппозицией.

Речь не идет о политизации… Я умоляю вас, оппозиционные политики, возьмите себя в руки.

Встреча Фицо с Путиным

22 декабря Фицо встретился с Путиным. Он заявил, что совершил поездку в Москву в ответ на прекращение транзита российского газа в Словакию через территорию Украины.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал встречу Фицо и Путина в Москве и заявил, что за "скидки" РФ Братислава платит суверенитетом или теневыми схемами. Поделиться

Оппозиционная партия Словакии "Свобода и солидарность" подвергла критике премьер-министра Роберта Фицо за его встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. В Братиславе прошла акция протеста.