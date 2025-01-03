"Фицо, едь в Москву!". Словаки протестовали против пророссийской политики премьера
Категория
Мир
Дата публикации

"Фицо, едь в Москву!". Словаки протестовали против пророссийской политики премьера

Братислава
Read in English
Читати українською
Источник:  Aktuality

В Братиславе словаки 3 января вышли на протест, вызванный действиями премьер-министра Роберто Фицо в сфере внешней политики. Участники акции пришли с лозунгами, в частности "Мы не российская тряпка" и "Мы — Европа"

Главные тезисы

  • Массовый протест в Братиславе словаков был вызван пророссийской политикой премьер-министра Роберто Фицо.
  • Участники акции выразили недовольство плакатами и лозунгами, подчеркивая важность изменений в правительственной политике.
  • Словакия продемонстрировала свою поддержку Европейскому Союзу и выразила приверженность европейским ценностям на протесте в Братиславе.
  • Встреча Роберто Фицо с Владимиром Путиным вызвала острую реакцию общественности и оппозиции в Словакии.
  • Организаторы акции подчеркнули необходимость объединения усилий общественности и оппозиции для решения проблем страны.

В Словакии протестовали против пророссийских заявлений Фицо

В столице Словакии на протест собралось около 4 тыс человек, чтобы выразить недовольство пророссийской политикой Фицо. Участники протестов получили от организаторов плакаты художника Рудольфа Сикоры: на одной стороне было написано "Измена", а на другой — "Мы — Европа".

Граждане Словакии также имели другие лозунги, в частности "Словакия, берегись, оккупация началась" и "Фицо, поезжай в Москву, оставь Словакию в покое".

На происходящем раздавался гимн Европейского Союза, когда протестующие также размахивали флагами ЕС.

Плакат на митинге в Братиславе

На митинге словаки заявляли: "Мы не российская тряпка". Они также добавили, что Фицо хочет отдать Словакию РФ.

В то же время художник Сикора на протесте отметил необходимость объединения усилий общественности с оппозицией.

Речь не идет о политизации… Я умоляю вас, оппозиционные политики, возьмите себя в руки.

Встреча Фицо с Путиным

22 декабря Фицо встретился с Путиным. Он заявил, что совершил поездку в Москву в ответ на прекращение транзита российского газа в Словакию через территорию Украины.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал встречу Фицо и Путина в Москве и заявил, что за "скидки" РФ Братислава платит суверенитетом или теневыми схемами.

Оппозиционная партия Словакии "Свобода и солидарность" подвергла критике премьер-министра Роберта Фицо за его встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. В Братиславе прошла акция протеста.

Впоследствии стало известно, что генеральная прокуратура Словакии проверит визит Фицо в Путин в Москву на предмет соответствия законодательству.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Фицо в новогоднем обращении посетовал на остановку транзита газа РФ через Украину
Фицо в новогоднем обращении посетовал на остановку транзита газа РФ через Украину
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Фицо угрожает украинским беженцам в Словакии из-за прекращения транзита газа РФ
Фицо
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Кризиса нет. Как Фицо провалил новый план Путина против Украины
Фицо

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?