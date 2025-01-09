Фіцо погрожує припинити гуманітарну допомогу Україні через відсутність транзиту російського газу

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розширив свої погрози на адресу України через припинення транзиту російського природного газу Києвом.

Фіцо погрожує припинити гуманітарну допомогу Україні

Про це Фіцо говорив у Брюсселі після переговорів із посадовцями Європейської комісії 9 січня.

Словаччина може припинити будь-яку гуманітарну допомогу Україні, прийняти рішення про значне скорочення або повне скасування пільг для українських біженців у Словаччині або припинити постачання електроенергії в надзвичайних ситуаціях. Роберт Фіцо Прем'єр-міністр Словаччини

Також він зазначив, що на політичному рівні країна може використати право вето на низку рішень в Європейському Союзі.

Однак, зазначив Фіцо, Словаччина піде на такі кроки тільки в тому випадку, якщо у неї "не буде іншого виходу".

Він сказав, що його погрози — це можливість показати, як повинен поводитися лідер суверенної країни.

Фіцо також оголосив, що негайно створюється група для обговорення наслідків припинення транзиту російського газу через Україну, до якої увійдуть представники Словаччини, Європейської комісії та України.

Це серйозна проблема, і комісар з питань енергетики Дан Йоргенсен знає про неї, — заявив словацький прем’єр. Поширити

Окремо він високо оцінив "конструктивні переговори", що відбулися 9 січня з Єврокомісією, яка, за його словами, дуже зацікавлена у розв'язанні цієї проблеми.

Фіцо погрожує скоротити субсидії українським біженцям у Словаччині

Раніше словацький премʼєр заявляв про можливе припинення постачання електроенергії в Україну у відповідь на зупинку транзиту газу РФ. Зараз він також застеріг про ймовірне скорочення підтримки українських громадян у Словаччині.

Водночас Фіцо визнав, що загроз для словацьких домогосподарств через зупинку транзиту немає. Однак він стверджує, що Братислава втратить свій дохід від транзиту газу — пів мільярда євро на рік.

Також премʼєр-міністр підтвердив, що представники Словаччини, України та Єврокомісії матимуть зустріч 7 січня, аби обговорити зупинку транзиту. За словами Фіцо, переговори були спричинені тим, що Київ "мав нахабство" поскаржитися на розгляд Братиславою заходів у відповідь.