Проигрышная ставка. Зеленский ответил на обвинение Фицо

Глава государства Владимир Зеленский впервые прокомментировал упреки премьера Словакии Роберта Фицо, а также подчеркнул, что тот отказался от предложенной Украиной помощи.
Главные тезисы
- Президент Украины раскритиковал безосновательные обвинения Фицо.
- Пророссийский политик открыто сотрудничает с диктатором Владимиром Путиным.
Зеленский отреагировал на упреки Фицо
Как отметил глава государства, очевидной ошибкой Роберта Фицо является то, что он рассчитывал "бесконечно сохранять теневые схемы" сотрудничества с Россией.
Более того, украинский лидер добавил, что Киев предлагал помощь народу Словакии на время адаптации к отсутствию транзита газа из России, но сам Фицо напыщенно отказался.
Премьер Словакии даже не хотел слушать предупреждение со стороны официального Брюсселя.
Фицо снова беззастенчиво попытался унизить Зеленского
11 января словацкий лидер Роберт Фицо начал цинично врать, что президент Владимир Зеленский якобы ездит по Европе "попрошайничает" и "шантажирует других".
Его безосновательные обвинения прозвучали во время заседания парламентского комитета.
Что важно понимать оно было созвано оппозицией, требовавшей от Фицо объяснений по поводу его встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.
Что важно понимать, Роберт Фицо — пророссийский политик и никогда этого не скрывал.
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