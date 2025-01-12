Проигрышная ставка. Зеленский ответил на обвинение Фицо
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Экономика
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Проигрышная ставка. Зеленский ответил на обвинение Фицо

Владимир Зеленский
Зеленский
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Глава государства Владимир Зеленский впервые прокомментировал упреки премьера Словакии Роберта Фицо, а также подчеркнул, что тот отказался от предложенной Украиной помощи.

Главные тезисы

  • Президент Украины раскритиковал безосновательные обвинения Фицо.
  • Пророссийский политик открыто сотрудничает с диктатором Владимиром Путиным.

Зеленский отреагировал на упреки Фицо

Хорошо, что премьер-министр Словакии Фицо все-таки уже вернулся с отдыха в роскошной гостинице во Вьетнаме и находится в Братиславе.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Как отметил глава государства, очевидной ошибкой Роберта Фицо является то, что он рассчитывал "бесконечно сохранять теневые схемы" сотрудничества с Россией.

Более того, украинский лидер добавил, что Киев предлагал помощь народу Словакии на время адаптации к отсутствию транзита газа из России, но сам Фицо напыщенно отказался.

Премьер Словакии даже не хотел слушать предупреждение со стороны официального Брюсселя.

Но проблема именно в том, что он сделал ставку на Москву, а не на свою страну, не на объединенную Европу и не на здравый смысл. Это была его проигрышная ставка с самого начала, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Фото: скриншот

Фицо снова беззастенчиво попытался унизить Зеленского

11 января словацкий лидер Роберт Фицо начал цинично врать, что президент Владимир Зеленский якобы ездит по Европе "попрошайничает" и "шантажирует других".

Его безосновательные обвинения прозвучали во время заседания парламентского комитета.

Что важно понимать оно было созвано оппозицией, требовавшей от Фицо объяснений по поводу его встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.

Он (Зеленский — ред.) ходит по той Европе, просто попрошайничает и шантажирует других, просит денег. Это просто должно прекратиться, — соврал премьер-министр Словакии.

Что важно понимать, Роберт Фицо — пророссийский политик и никогда этого не скрывал.

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