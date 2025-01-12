Програшна ставка. Зеленський відповів на звинувачення Фіцо

Глава держави Володимир Зеленський уперше прокоментував образливі закиди прем’єра Словаччини Роберта Фіцо, а також наголосив, що той відмовився від запропонованої Україною допомоги.

Зеленський відреагував на докори Фіцо

Добре, що прем’єр-міністр Словаччини Фіцо все ж таки вже повернувся з відпочинку в розкішному готелі у В’єтнамі й перебуває в Братиславі. Мабуть, для нього особисто це непросто — замість того, щоб шикувати, тепер намагатися виправити свої ж власні помилки. Володимир Зеленський Президент України

Як зауважив глава держави, очевидною помилкою Роберта Фіцо є те, що він розраховував "нескінченно зберігати тіньові схеми" співпраці з Росією.

Ба більше, український лідер додав, що Київ пропонував допомогу народу Словаччини на час адаптації до відсутності транзиту газу з Росії, але сам Фіцо пихато відмовився.

Прем’єр Словаччини навіть не хотів слухати попередження з боку офіційного Брюсселю.

Але проблема саме в тому, що він зробив ставку на Москву, а не на свою країну, не на об’єднану Європу й не на здоровий глузд. Це була його програшна ставка від початку, — наголосив Володимир Зеленський. Поширити

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Фіцо знову безсоромно спробував принизити Зеленського

11 січня словацький лідер Роберт Фіцо почав цинічно брехати, що президент Володимир Зеленський нібито їздить по Європі та "жебракує" і "шантажує інших".

Його безпідставні звинувачення пролунали під час засідання парламентського комітету.

Що важливо розуміти воно було скликане опозицією, яка вимагала від Фіцо пояснень щодо його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.

Він (Зеленський — ред.) ходить по тій Європі, просто жебракує і шантажує інших, просить грошей. Це просто має припинитися, — безсоромно збрехав прем’єр-міністр Словаччини. Поширити

Що важливо розуміти, Роберт Фіцо є проросійським політиком й ніколи цього не приховував.