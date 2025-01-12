Програшна ставка. Зеленський відповів на звинувачення Фіцо

Глава держави Володимир Зеленський уперше прокоментував образливі закиди прем’єра Словаччини Роберта Фіцо, а також наголосив, що той відмовився від запропонованої Україною допомоги.
Головні тези:
- Президент України розкритикував безпідставні звинувачення Фіцо.
- Проросійський політик відкрито співпрацює з диктатором Володимиром Путіним.
Зеленський відреагував на докори Фіцо
Як зауважив глава держави, очевидною помилкою Роберта Фіцо є те, що він розраховував "нескінченно зберігати тіньові схеми" співпраці з Росією.
Ба більше, український лідер додав, що Київ пропонував допомогу народу Словаччини на час адаптації до відсутності транзиту газу з Росії, але сам Фіцо пихато відмовився.
Прем’єр Словаччини навіть не хотів слухати попередження з боку офіційного Брюсселю.
Фіцо знову безсоромно спробував принизити Зеленського
11 січня словацький лідер Роберт Фіцо почав цинічно брехати, що президент Володимир Зеленський нібито їздить по Європі та "жебракує" і "шантажує інших".
Його безпідставні звинувачення пролунали під час засідання парламентського комітету.
Що важливо розуміти воно було скликане опозицією, яка вимагала від Фіцо пояснень щодо його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.
Що важливо розуміти, Роберт Фіцо є проросійським політиком й ніколи цього не приховував.
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