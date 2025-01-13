Фіцо кличе Зеленського на перемовини через припинення транзиту російського газу

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо 13 січня оприлюднив звернення до президента України Володимира Зеленського, у якому запрошує його на зустріч для обговорення зупинки транзиту російського газу українською територією.

Фіцо забув про скандали і кличе Зеленського на перемовини

За словами Фіцо, зустріч може відбутися «бажано якомога швидше» на території Словаччини поблизу державного кордону з Україною.

Така зустріч створить хороші передумови для відкритої дискусії про постачання газу до Словаччини та інших країн через територію України, про можливі технічні рішення з урахуванням закінчення контракту між відповідними українськими та російськими компаніями 31 грудня 2024 року, про вплив припинення транзиту газу через Україну на зниження конкурентоспроможності європейської економіки та на розвиток двосторонніх словацько-українських відносин. Роберт Фіцо Премʼєр-міністр Словаччини

Фіцо лицемірно наголосив, що не буде реагувати на повідомлення Зеленського від 12 січня, щоб «уникнути подальшої ескалації напруженості».

У всіх своїх закордонних поїздках я наголошую на необхідності негайного припинення бойових дій, підтримую існуючі мирні плани і пропоную, щоб мирні переговори на будь-якому рівні відбувалися і в Словаччині.

Він наголошує, що Словаччина втрачає 500 мільйонів євро на рік через припинення транзиту газу, також, на його думку, це впливає «на конкурентоспроможність Європейського союзу, організації, до якої Україна претендує на членство».

Зеленський жорстко відповів на закиди Фіцо

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна пропонувала свою допомогу Словаччині на час адаптації до відсутності транзиту газу з Росії, але премʼєр-міністр країни Роберт Фіцо «пихато відмовився».

Також Зеленський вважає, «сподіватися, що тіньові схеми з Москвою існуватимуть нескінченно було очевидною помилкою Фіцо».

Багато хто у Європі попереджав його, що не можна просто нічого не робити й чекати. Зараз він намагається піаром, брехнею та гучними звинуваченнями перекласти провину із себе на когось іншого. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський вважає, що Фіцо «зробив ставку на Москву, а не на свою країну, не на об’єднану Європу й не на здоровий глузд».