"Жебрак і ненадійний". Фіцо накинувся з образами на Зеленського

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що президент Володимир Зеленський нібито їздить по Європі та "жебракує" і "шантажує інших".

Фіцо накинувся з образами на Зеленського

Засідання парламентського комітету було скликане опозицією, яка вимагала від Фіцо пояснень щодо його зустрічі з нелегітимним президентом Росії Володимиром Путіним у Москві, а також інформації про подальші кроки Словаччини у зв'язку з припиненням транзиту російського газу через Україну.

Фіцо під час виступу на парламентському комітеті “пройшовся” по Зеленському.

Він (Зеленський — ред.) ходить по тій Європі, просто жебракує і шантажує інших, просить грошей. Це просто має припинитися.

Фіцо розповів, що в питанні транзиту газу з України на територію Словаччини було підготовлено два варіанти рішень, які нібито були узгоджені прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Одним з них мала стати домовленість між Росією та Азербайджаном, щоб азербайджанський газ надходив до Словаччини. Але, за словами Фіцо, Зеленський зірвав цю домовленість. Другим варіантом була пропозиція материнській компанії SPP створити дочірню компанію на російсько-українському кордоні, щоб словацький газ транспортувався до Словаччини через Україну. Поширити

Фіцо назвав президента України ненадійним і сказав, що іноді він "ситий ним по горло".

Натомість він заявив, що Росія завжди була надійним партнером, коли мова йшла про постачання енергоносіїв.

Росія ніколи нас не обманювала, на відміну від України. Я пам'ятаю ситуацію в 2009 році, коли я був в Україні, коли я звернувся до українського прем'єр-міністра Тимошенко з проханням дати нам з резервуарів, які вони мають в західній частині України, трохи газу, я отримав відповідь, що мене послали до біса. Це типові українці. Роберт Фіцо Прем’єр-міністр Словаччини

Фіцо похвалився гарантіями Путіна щодо газу для Словаччини

Фіцо стверджує, що Путін "гарантував", що РФ "виконуватиме свої зобовʼязання" стосовно постачання російського газу Словаччині після закінчення терміну дії контракту про транзит через Україну.

Я говорив з Путіним про контракт між нами та Газпромом, в якому сказано, що вони повинні якось доставити нам газ. Ми можемо щось проштовхнути через південний потік, але поки що у нас є сховище, словацьке споживання забезпечено… Президент Путін гарантував, що вони виконуватимуть свої зобов'язання.

Він додав, що частину газу можуть постачати через Західну Європу (трубопровідні з'єднання Словаччини з газовими мережами сусідніх країн Центральної та Західної Європи).