"Жебрак і ненадійний". Фіцо накинувся з образами на Зеленського

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що президент Володимир Зеленський нібито їздить по Європі та "жебракує" і "шантажує інших".
Головні тези:
- Роберт Фіцо звинуватив Зеленського у жебракуванні по Європі та шантажуванні інших партнерів.
- Фіцо вважає Росію надійним партнером у постачанні енергоресурсів.
- Прем’єр-міністр розповів про гарантії Путіна стосовно постачання газу для Словаччини, після закінчення терміну дії контракту через Україну.
Фіцо накинувся з образами на Зеленського
Засідання парламентського комітету було скликане опозицією, яка вимагала від Фіцо пояснень щодо його зустрічі з нелегітимним президентом Росії Володимиром Путіним у Москві, а також інформації про подальші кроки Словаччини у зв'язку з припиненням транзиту російського газу через Україну.
Фіцо під час виступу на парламентському комітеті “пройшовся” по Зеленському.
Він (Зеленський — ред.) ходить по тій Європі, просто жебракує і шантажує інших, просить грошей. Це просто має припинитися.
Фіцо розповів, що в питанні транзиту газу з України на територію Словаччини було підготовлено два варіанти рішень, які нібито були узгоджені прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.
Фіцо назвав президента України ненадійним і сказав, що іноді він "ситий ним по горло".
Натомість він заявив, що Росія завжди була надійним партнером, коли мова йшла про постачання енергоносіїв.
Фіцо похвалився гарантіями Путіна щодо газу для Словаччини
Фіцо стверджує, що Путін "гарантував", що РФ "виконуватиме свої зобовʼязання" стосовно постачання російського газу Словаччині після закінчення терміну дії контракту про транзит через Україну.
Я говорив з Путіним про контракт між нами та Газпромом, в якому сказано, що вони повинні якось доставити нам газ. Ми можемо щось проштовхнути через південний потік, але поки що у нас є сховище, словацьке споживання забезпечено… Президент Путін гарантував, що вони виконуватимуть свої зобов'язання.
Він додав, що частину газу можуть постачати через Західну Європу (трубопровідні з'єднання Словаччини з газовими мережами сусідніх країн Центральної та Західної Європи).
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