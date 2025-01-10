Фіцо похвалився гарантіями Путіна щодо постачання російського газу до Словаччини
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Фіцо похвалився гарантіями Путіна щодо постачання російського газу до Словаччини

Фіцо
Джерело:  Reuters

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розповів про зустріч із нелегітимним президентом Росії Володимиром Путіним 22 грудня. За його словами, тоді очільник Кремля пообіцяв "якимось чином" постачати газ Братиславі.

Головні тези:

  • Роберт Фіцо похвалився гарантіями від Путіна щодо постачання газу до Словаччини.
  • Путін нібито обіцяв виконувати зобов'язання стосовно постачання газу після завершення терміну контракту про транзит через Україну.
  • Зустріч премʼєра Фіцо з Путіним відбулася у відповідь на припинення транзиту газу через Україну.

Фіцо похвалився гарантіями Путіна щодо газу для Словаччини

Фіцо стверджує, що Путін "гарантував", що РФ "виконуватиме свої зобовʼязання" стосовно постачання російського газу Словаччині після закінчення терміну дії контракту про транзит через Україну.

Я говорив з Путіним про контракт між нами та Газпромом, в якому сказано, що вони повинні якось доставити нам газ. Ми можемо щось проштовхнути через південний потік, але поки що у нас є сховище, словацьке споживання забезпечено… Президент Путін гарантував, що вони виконуватимуть свої зобов'язання.

Роберт Фіцо

Роберт Фіцо

Премʼєр-міністр Словаччини 

Він додав, що частину газу можуть постачати через Західну Європу (трубопровідні з'єднання Словаччини з газовими мережами сусідніх країн Центральної та Західної Європи).

За словами Фіцо, Європа "зазнала багатомільярдних" збитків внаслідок підвищення цін на газ, яку спричинила відсутність близько 13,5 млрд кубометрів газу, що проходив через Україну у 2024 році.

Зустріч Фіцо з Путіним

22 грудня 2024 року Фіцо зустрівся з Путіним. Він заявив, що здійснив поїздку до Москви у відповідь на припинення транзиту російського газу до Словаччини через територію України.

Президент Володимир Зеленський прокоментував зустріч Фіцо й Путіна в Москві та заявив, що за "знижки" РФ Братислава платить суверенітетом або тіньовими схемами.

Уранці 1 січня Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему.

2 січня Фіцо почав погрожувати Україні припиненням постачання електроенергії та суттєвим зниженням субсидій для українців, які перебувають на території Словацької Республіки.

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