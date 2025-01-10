Фицо похвастался гарантиями Путина насчет поставок российского газа в Словакию

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал о встрече с нелегитимным президентом России Владимиром Путиным 22 декабря. По его словам, тогда глава Кремля пообещал "каким-то образом" поставлять газ Братиславе.
Главные тезисы
- Роберт Фицо рассказал о встрече с Владимиром Путиным и об обещаниях по поставкам газа в Словакию.
- Путин будто бы гарантировал выполнение обязательств по поставке газа после окончания контракта о транзите через Украину.
Фицо похвастался гарантиями Путина по газу для Словакии
Фицо утверждает, что Путин "гарантировал", что РФ "будет выполнять свои обязательства" по поставкам российского газа Словакии по истечении срока действия контракта о транзите через Украину.
Он добавил, что часть газа может поставляться через Западную Европу (трубопроводные соединения Словакии с газовыми сетями соседних стран Центральной и Западной Европы).
По словам Фицо, Европа "понесла многомиллиардный" ущерб в результате повышения цен на газ, которое повлекло отсутствие около 13,5 млрд кубометров газа, проходившего через Украину в 2024 году.
Встреча Фицо с Путиным
22 декабря 2024 года Фицо встретился с Путиным. Он заявил, что совершил поездку в Москву в ответ на прекращение транзита российского газа в Словакию через территорию Украины.
Утром 1 января Украина остановила транспортировку российского природного газа через собственную газотранспортную систему.
2 января Фицо начал угрожать Украине прекращением снабжения электроэнергией и существенным снижением субсидий для украинцев, находящихся на территории Словацкой Республики.
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