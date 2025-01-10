Фицо похвастался гарантиями Путина насчет поставок российского газа в Словакию

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал о встрече с нелегитимным президентом России Владимиром Путиным 22 декабря. По его словам, тогда глава Кремля пообещал "каким-то образом" поставлять газ Братиславе.

Фицо похвастался гарантиями Путина по газу для Словакии

Фицо утверждает, что Путин "гарантировал", что РФ "будет выполнять свои обязательства" по поставкам российского газа Словакии по истечении срока действия контракта о транзите через Украину.

Я говорил с Путиным о контракте между нами и Газпромом, в котором сказано, что они должны как-то доставить нам газ. Мы можем что-то протолкнуть через южный поток, но пока у нас есть хранилище, словацкое потребление обеспечено… Президент Путин гарантировал, что они будут выполнять свои обязательства. Роберт Фицо Премьер-министр Словакии

Он добавил, что часть газа может поставляться через Западную Европу (трубопроводные соединения Словакии с газовыми сетями соседних стран Центральной и Западной Европы).

По словам Фицо, Европа "понесла многомиллиардный" ущерб в результате повышения цен на газ, которое повлекло отсутствие около 13,5 млрд кубометров газа, проходившего через Украину в 2024 году.

Встреча Фицо с Путиным

22 декабря 2024 года Фицо встретился с Путиным. Он заявил, что совершил поездку в Москву в ответ на прекращение транзита российского газа в Словакию через территорию Украины.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал встречу Фицо и Путина в Москве и заявил, что за "скидки" РФ Братислава платит суверенитетом или теневыми схемами. Поделиться

Утром 1 января Украина остановила транспортировку российского природного газа через собственную газотранспортную систему.