Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что президент Владимир Зеленский якобы ездит по Европе и "попрошайничает" и "шантажирует других".

Фицо набросился с оскорблениями на Зеленского

Заседание парламентского комитета было созвано оппозицией, требовавшей от Фицо объяснений по поводу его встречи с нелегитимным президентом России Владимиром Путиным в Москве, а также информации о дальнейших шагах Словакии в связи с прекращением транзита российского газа через Украину.

Фицо во время выступления на парламентском комитете прошелся по Зеленскому.

Он (Зеленский — ред.) ходит по той Европе, просто попрошайничает и шантажирует других, просит денег. Это просто должно прекратиться.

Фицо рассказал, что в вопросе транзита газа из Украины на территорию Словакии было подготовлено два варианта решений, якобы согласованных премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Одним из них должна была стать договоренность между Россией и Азербайджаном, чтобы азербайджанский газ поступал в Словакию. Но, по словам Фицо, Зеленский сорвал эту договоренность. Вторым вариантом было предложение материнской компании SPP создать дочернюю компанию на российско-украинской границе, чтобы словацкий газ транспортировался в Словакию через Украину. Поделиться

Фицо назвал президента Украины ненадежным и сказал, что иногда он "сыт им по горло".

В то же время он заявил, что Россия всегда была надежным партнером, когда речь шла о поставках энергоносителей.

Россия никогда нас не обманывала, в отличие от Украины. Я помню ситуацию в 2009 году, когда я был в Украине, я обратился к украинскому премьер-министру Тимошенко с просьбой дать нам из резервуаров в западной части Украины, немного газа, я получил ответ, что меня послали к чертям. Это типичные украинцы. Роберт Фицо Премьер-министр Словакии

Фицо похвастался гарантиями Путина по газу для Словакии

Фицо утверждает, что Путин "гарантировал", что РФ "будет выполнять свои обязательства" по поставкам российского газа Словакии по истечении срока действия контракта о транзите через Украину.

Я говорил с Путиным о контракте между нами и Газпромом, в котором сказано, что они должны как-то доставить нам газ. Мы можем что-то протолкнуть через южный поток, но пока у нас есть хранилище, словацкое потребление обеспечено. свои обязательства.

Он добавил, что часть газа может поставляться через Западную Европу (трубопроводные соединения Словакии с газовыми сетями соседних стран Центральной и Западной Европы).