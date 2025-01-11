Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что президент Владимир Зеленский якобы ездит по Европе и "попрошайничает" и "шантажирует других".
Главные тезисы
- Фицо обвинил Зеленского в попрошайничестве и шантаже при поездках по Европе.
- Словацкий премьер похвастался гарантиями Путина по газовым поставкам для Словакии, признавая Россию надежным партнером.
- Премьер-министр Словакии утверждает, что Россия всегда выполняла свои обязательства по поставкам энергоресурсов, в то время как Украина представлена как ненадежный партнер.
Фицо набросился с оскорблениями на Зеленского
Заседание парламентского комитета было созвано оппозицией, требовавшей от Фицо объяснений по поводу его встречи с нелегитимным президентом России Владимиром Путиным в Москве, а также информации о дальнейших шагах Словакии в связи с прекращением транзита российского газа через Украину.
Фицо во время выступления на парламентском комитете прошелся по Зеленскому.
Он (Зеленский — ред.) ходит по той Европе, просто попрошайничает и шантажирует других, просит денег. Это просто должно прекратиться.
Фицо рассказал, что в вопросе транзита газа из Украины на территорию Словакии было подготовлено два варианта решений, якобы согласованных премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Фицо назвал президента Украины ненадежным и сказал, что иногда он "сыт им по горло".
В то же время он заявил, что Россия всегда была надежным партнером, когда речь шла о поставках энергоносителей.
Фицо похвастался гарантиями Путина по газу для Словакии
Фицо утверждает, что Путин "гарантировал", что РФ "будет выполнять свои обязательства" по поставкам российского газа Словакии по истечении срока действия контракта о транзите через Украину.
Я говорил с Путиным о контракте между нами и Газпромом, в котором сказано, что они должны как-то доставить нам газ. Мы можем что-то протолкнуть через южный поток, но пока у нас есть хранилище, словацкое потребление обеспечено. свои обязательства.
Он добавил, что часть газа может поставляться через Западную Европу (трубопроводные соединения Словакии с газовыми сетями соседних стран Центральной и Западной Европы).
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