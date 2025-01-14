Опозиція Словаччини заступилася за Зеленського й спробує усунути Фіцо

Опозиційні сили Словаччини не приховують, що обурені поведінкою Роберта Фіцо. Ба більше, вони офіційно підтвердили, що незабаром ініціюють вотум недовіри уряду прем’єра Словаччини.

Опозиція Словаччини вирішила помститися Фіцо за свавілля

До своєрідної акції протесту проти словацького лідера уже долучилися депутати з партій "Прогресивна Словаччина", "Свобода і солідарність", християнські демократи, "Словаччина", "За народ" і "Християнський союз".

Окрім того, вони оголосили, що найближчими днями ініціюють вотум недовіри уряду Роберта Фіцо.

Одна з головних причин такого рішення полягає в тому, що чинний прем’єр і його команда не можуть реалізувати ті плани, які повинен був виконати уряд.

Ба більше, Фіцо неодноразово намагався змінити політичний курс країни.

За словами опозиціонерів, їх також обурює ставлення лідера країни до сусідів та союзників, зокрема до президента України Володимира Зеленського.

Роберт Фіцо залишив Словаччину. Замість того, щоб бути вдома і вирішувати проблеми, які турбують людей, він мандрує світом, кланяється диктаторам, насолоджується розкішшю десь у В’єтнамі. Він ображає наших сусідів і партнерів… Ми не дозволимо Фіцо розвернути Словаччину на схід", — виступив з заявою з цього приводу лідер "Прогресивної Словаччини" Міхал Шимечка. Поширити

Невдоволення політикою Фіцо назрівало давно

Міхал Шимечко звертає увагу на те, що опозицію підштовхнула до дій не лише скандальна поїздка Фіцо до Москви та зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.

За словами політика, насправді причин уже багато.

Протягом 14 років, коли Роберт Фіцо відповідав за керівництво країною, він завдав стільки шкоди, що описати це не вийде і за десять годин, — наголосив Шимечка. Поширити

Окрім того, словацькі опозиціонери публічно дорікнули коаліційним партіям за те, що вони не прийшли на позачергове засідання парламенту, щоб підтвердити зовнішньополітичну орієнтацію Словаччини. Що важливо розуміти, без них в опозиції не вистачало голосів, щоб відкрити засідання.