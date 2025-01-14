Опозиція Словаччини заступилася за Зеленського й спробує усунути Фіцо

Опозиційні сили Словаччини не приховують, що обурені поведінкою Роберта Фіцо. Ба більше, вони офіційно підтвердили, що незабаром ініціюють вотум недовіри уряду прем’єра Словаччини.
Головні тези:
- Фіцо потрапив під шквал критики через невиконання важливих планів та проросійську політику.
- Депутати з різних партій об'єднуються проти словацького прем’єра та його команди.
- Народ Словаччини також висловлює своє невдоволення поведінкою Фіцо.
Опозиція Словаччини вирішила помститися Фіцо за свавілля
До своєрідної акції протесту проти словацького лідера уже долучилися депутати з партій "Прогресивна Словаччина", "Свобода і солідарність", християнські демократи, "Словаччина", "За народ" і "Християнський союз".
Окрім того, вони оголосили, що найближчими днями ініціюють вотум недовіри уряду Роберта Фіцо.
Одна з головних причин такого рішення полягає в тому, що чинний прем’єр і його команда не можуть реалізувати ті плани, які повинен був виконати уряд.
Ба більше, Фіцо неодноразово намагався змінити політичний курс країни.
За словами опозиціонерів, їх також обурює ставлення лідера країни до сусідів та союзників, зокрема до президента України Володимира Зеленського.
Невдоволення політикою Фіцо назрівало давно
Міхал Шимечко звертає увагу на те, що опозицію підштовхнула до дій не лише скандальна поїздка Фіцо до Москви та зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.
За словами політика, насправді причин уже багато.
Окрім того, словацькі опозиціонери публічно дорікнули коаліційним партіям за те, що вони не прийшли на позачергове засідання парламенту, щоб підтвердити зовнішньополітичну орієнтацію Словаччини. Що важливо розуміти, без них в опозиції не вистачало голосів, щоб відкрити засідання.
Нагадаємо, напередодні у містах Словаччини пройшли акції протесту проти проросійської політики премʼєр-міністра Роберта Фіцо.
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