Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не поїде до Києва для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. Його запрошували на зустріч для обговорення зупинки транзиту російського газу українською територією.

Фіцо не приїде до Києва у пʼятницю

Про це повідомив росЗМІ віце-спікер парламенту Словаччини Тібор Гашпар, який разом із лідером націоналістичної Словацької національної партії Андреєм Данко вирушив у кількаденну поїздку до Росії.

Вчора глава уряду Фіцо опублікував відкритий лист до Зеленського і запросив його на переговори. Зеленський запропонував зустріч у п’ятницю в Києві. Однак це неможливо, і я думаю, що зустріч не відбудеться, — заявив Гашпар, перебуваючи в Москві. Поширити

Що цьому передувало

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо 13 січня оприлюднив звернення до президента України Володимира Зеленського.

За словами Фіцо, зустріч може відбутися «бажано якомога швидше» на території Словаччини поблизу державного кордону з Україною.

Така зустріч створить хороші передумови для відкритої дискусії про постачання газу до Словаччини та інших країн через територію України, про можливі технічні рішення з урахуванням закінчення контракту між відповідними українськими та російськими компаніями 31 грудня 2024 року, про вплив припинення транзиту газу через Україну на зниження конкурентоспроможності європейської економіки та на розвиток двосторонніх словацько-українських відносин, — заявив Роберт Фіцо. Поширити

Фіцо лицемірно наголосив, що не буде реагувати на повідомлення Зеленського від 12 січня, щоб «уникнути подальшої ескалації напруженості».

У всіх своїх закордонних поїздках я наголошую на необхідності негайного припинення бойових дій, підтримую існуючі мирні плани і пропоную, щоб мирні переговори на будь-якому рівні відбувалися і в Словаччині.

У відповідь на заяви Фіцо Зеленський запросив словацького прем’єра до Києва вже у цю п’ятницю.