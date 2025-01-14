Фіцо відмовився їхати до Києва на запрошення Зеленського
Категорія
Світ
Дата публікації

Фіцо відмовився їхати до Києва на запрошення Зеленського

Фіцо відмовився їхати до Києва на запрошення Зеленського
Read in English
Джерело:  online.ua

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не поїде до Києва для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. Його запрошували на зустріч для обговорення зупинки транзиту російського газу українською територією.

Головні тези:

  • Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відмовився їхати до Києва для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським через неможливість зустрічі у вказаний термін.
  • Фіцо запропонував зустріч на території Словаччини для обговорення постачання газу до Європи через територію України та інші важливі питання.
  • Словацький прем'єр наголосив на необхідності мирних переговорів та уникненні ескалації напруженості у відносинах.
  • Зеленський запрошує Фіцо до Києва на переговори, але намагається врегулювати ситуацію через дипломатичний спосіб.
  • Питання транзиту російського газу стає актуальним у контексті завершення контракту між українськими та російськими компаніями до кінця 2024 року.

Фіцо не приїде до Києва у пʼятницю

Про це повідомив росЗМІ віце-спікер парламенту Словаччини Тібор Гашпар, який разом із лідером націоналістичної Словацької національної партії Андреєм Данко вирушив у кількаденну поїздку до Росії.

Вчора глава уряду Фіцо опублікував відкритий лист до Зеленського і запросив його на переговори. Зеленський запропонував зустріч у п’ятницю в Києві. Однак це неможливо, і я думаю, що зустріч не відбудеться, — заявив Гашпар, перебуваючи в Москві.

Що цьому передувало

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо 13 січня оприлюднив звернення до президента України Володимира Зеленського.

За словами Фіцо, зустріч може відбутися «бажано якомога швидше» на території Словаччини поблизу державного кордону з Україною.

Така зустріч створить хороші передумови для відкритої дискусії про постачання газу до Словаччини та інших країн через територію України, про можливі технічні рішення з урахуванням закінчення контракту між відповідними українськими та російськими компаніями 31 грудня 2024 року, про вплив припинення транзиту газу через Україну на зниження конкурентоспроможності європейської економіки та на розвиток двосторонніх словацько-українських відносин, — заявив Роберт Фіцо.

Фіцо лицемірно наголосив, що не буде реагувати на повідомлення Зеленського від 12 січня, щоб «уникнути подальшої ескалації напруженості».

У всіх своїх закордонних поїздках я наголошую на необхідності негайного припинення бойових дій, підтримую існуючі мирні плани і пропоную, щоб мирні переговори на будь-якому рівні відбувалися і в Словаччині.

У відповідь на заяви Фіцо Зеленський запросив словацького прем’єра до Києва вже у цю п’ятницю.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
"Жебрак і ненадійний". Фіцо накинувся з образами на Зеленського
Фіцо
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Програшна ставка. Зеленський відповів на звинувачення Фіцо
Володимир Зеленський
Зеленський
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Фіцо кличе Зеленського на перемовини через припинення транзиту російського газу
Фіцо

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?