Фіцо відмовився їхати до Києва на запрошення Зеленського

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не поїде до Києва для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. Його запрошували на зустріч для обговорення зупинки транзиту російського газу українською територією.
Головні тези:
- Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відмовився їхати до Києва для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським через неможливість зустрічі у вказаний термін.
- Фіцо запропонував зустріч на території Словаччини для обговорення постачання газу до Європи через територію України та інші важливі питання.
- Словацький прем'єр наголосив на необхідності мирних переговорів та уникненні ескалації напруженості у відносинах.
- Зеленський запрошує Фіцо до Києва на переговори, але намагається врегулювати ситуацію через дипломатичний спосіб.
- Питання транзиту російського газу стає актуальним у контексті завершення контракту між українськими та російськими компаніями до кінця 2024 року.
Фіцо не приїде до Києва у пʼятницю
Про це повідомив росЗМІ віце-спікер парламенту Словаччини Тібор Гашпар, який разом із лідером націоналістичної Словацької національної партії Андреєм Данко вирушив у кількаденну поїздку до Росії.
Що цьому передувало
Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо 13 січня оприлюднив звернення до президента України Володимира Зеленського.
За словами Фіцо, зустріч може відбутися «бажано якомога швидше» на території Словаччини поблизу державного кордону з Україною.
Фіцо лицемірно наголосив, що не буде реагувати на повідомлення Зеленського від 12 січня, щоб «уникнути подальшої ескалації напруженості».
У всіх своїх закордонних поїздках я наголошую на необхідності негайного припинення бойових дій, підтримую існуючі мирні плани і пропоную, щоб мирні переговори на будь-якому рівні відбувалися і в Словаччині.
У відповідь на заяви Фіцо Зеленський запросив словацького прем’єра до Києва вже у цю п’ятницю.
Ok. Come to Kyiv on Friday. pic.twitter.com/9lOSLCR7FD— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 13, 2025
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