Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не отправится в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Его приглашали на встречу для обсуждения остановки транзита российского газа по украинской территории.

Фицо не приедет в Киев в пятницу

Об этом сообщил РосСМИ вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар, который вместе с лидером националистической Словацкой национальной партии Андреем Данко отправился в многодневную поездку в Россию.

Вчера глава правительства Фицо опубликовал открытое письмо Зеленскому и пригласил его на переговоры. Зеленский предложил встречу в пятницу в Киеве. Однако это невозможно, и я думаю, что встреча не состоится, – заявил Гашпар, находясь в Москве. Поделиться

Что этому предшествовало

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 13 января обнародовал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

По словам Фицо, встреча может состояться «желательно как можно скорее» на территории Словакии вблизи государственной границы с Украиной.

Такая встреча создаст хорошие предпосылки для открытой дискуссии о поставках газа в Словакию и другие страны через территорию Украины, о возможных технических решениях с учетом окончания контракта между соответствующими украинскими и российскими компаниями 31 декабря 2024, о влиянии прекращения транзита газа через Украину на снижение конкурентоспособности европейской экономики и на развитие двусторонних словацко-украинских отношений, - заявил Роберт Фицо. Поделиться

Фицо лицемерно подчеркнул, что не будет реагировать на сообщение Зеленского от 12 января, чтобы "избежать дальнейшей эскалации напряженности".

Во всех своих заграничных поездках я подчеркиваю необходимость немедленного прекращения боевых действий, поддерживаю существующие мирные планы и предлагаю, чтобы мирные переговоры на любом уровне происходили и в Словакии.

В ответ на заявления Фицо Зеленский пригласил словацкого премьера в Киев уже в эту пятницу.