Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не отправится в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Его приглашали на встречу для обсуждения остановки транзита российского газа по украинской территории.
Главные тезисы
- Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался ехать в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за невозможности встречи в указанный срок.
- Фицо предложил встречу на территории Словакии для обсуждения поставок газа в Европу через территорию Украины и другие важные вопросы.
- Словацкий премьер подчеркнул необходимость мирных переговоров и избегание эскалации напряженности в отношениях.
- Зеленский приглашает Фицо в Киев на переговоры, но пытается урегулировать ситуацию через дипломатический способ.
- Вопрос транзита российского газа становится актуальным в контексте завершения контракта между украинскими и российскими компаниями до конца 2024 года.
Фицо не приедет в Киев в пятницу
Об этом сообщил РосСМИ вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар, который вместе с лидером националистической Словацкой национальной партии Андреем Данко отправился в многодневную поездку в Россию.
Что этому предшествовало
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 13 января обнародовал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
По словам Фицо, встреча может состояться «желательно как можно скорее» на территории Словакии вблизи государственной границы с Украиной.
Фицо лицемерно подчеркнул, что не будет реагировать на сообщение Зеленского от 12 января, чтобы "избежать дальнейшей эскалации напряженности".
Во всех своих заграничных поездках я подчеркиваю необходимость немедленного прекращения боевых действий, поддерживаю существующие мирные планы и предлагаю, чтобы мирные переговоры на любом уровне происходили и в Словакии.
В ответ на заявления Фицо Зеленский пригласил словацкого премьера в Киев уже в эту пятницу.
Ok. Come to Kyiv on Friday. pic.twitter.com/9lOSLCR7FD— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 13, 2025
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