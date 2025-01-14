Вступление Украины в ЕС. К чему готовиться в 2025 году
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Политика
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Вступление Украины в ЕС. К чему готовиться в 2025 году

ЕС
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Источник:  Интерфакс-Украина

В текущем году есть шанс того, что официальный Брюссель откроет с Украиной сразу два кластера в переговорах о членстве в Европейском Союзе.

Главные тезисы

  • У Украины есть шанс существенно приблизиться к членству в ЕС.
  • Процесс вступления предусматривает важные условия, в частности, единогласное голосование за решение в Раде странами-членами.
  • Реформы в Украине должны быть стойкими.

2025 год будет насыщенным для Украины

С заявлением по этому поводу выступила европейская комиссар по вопросам расширения Марта Кос.

Как отмечает политик, когда она общалась с украинским лидером Владимиром Зеленским, он призвал открыть все главы переговорного процесса уже в этом году.

Когда я услышала это во второй раз, я сказала, что это не только об открытиях, но, в основном, о закрытии. Украина хорошо проводит реформы, но они должны быть устойчивыми. Мы поддерживаем их. Поэтому, говоря о том, что можно сделать с ними (Украиной — ред.), будет возможно, что в этом году мы откроем первый кластер и даже тридцать первый — а это внешняя политика.

Марта Кос

Марта Кос

Еврокомиссар по вопросам расширения

По ее словам, очень важным фактором будет успешная процедура в Раде.

О чем на самом деле идет речь

Марта Кос обращает внимание на то, что под "успешной процедурой в Раде" она подразумевает единогласное голосование странами-членами за каждое необходимое в процессе переговоров решение.

Эти единогласные решения должны быть приняты в Раде. Например, только для Украины и Молдовы с сегодняшнего дня нам нужны три единодушных решения, — подчеркнула еврокомиссар.

Марта Кос также отметила, что в скором времени официальный Брюссель передаст Раде скрининговый отчет — это первое единодушное решение.

Впоследствии нужно будет принять контрольные показатели.

Нам нужно единодушное решение снова, и потом нам нужно мнение комиссии — и снова единодушное решение, — сказала она.

Марта Кос в очередной раз напомнила, что процесс вступления — это не только дело ее работы или работы Еврокомиссии, это в основном то, что будут делать государства-члены.

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