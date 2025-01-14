Вступление Украины в ЕС. К чему готовиться в 2025 году

В текущем году есть шанс того, что официальный Брюссель откроет с Украиной сразу два кластера в переговорах о членстве в Европейском Союзе.
Главные тезисы
- У Украины есть шанс существенно приблизиться к членству в ЕС.
- Процесс вступления предусматривает важные условия, в частности, единогласное голосование за решение в Раде странами-членами.
- Реформы в Украине должны быть стойкими.
2025 год будет насыщенным для Украины
С заявлением по этому поводу выступила европейская комиссар по вопросам расширения Марта Кос.
Как отмечает политик, когда она общалась с украинским лидером Владимиром Зеленским, он призвал открыть все главы переговорного процесса уже в этом году.
По ее словам, очень важным фактором будет успешная процедура в Раде.
О чем на самом деле идет речь
Марта Кос обращает внимание на то, что под "успешной процедурой в Раде" она подразумевает единогласное голосование странами-членами за каждое необходимое в процессе переговоров решение.
Марта Кос также отметила, что в скором времени официальный Брюссель передаст Раде скрининговый отчет — это первое единодушное решение.
Впоследствии нужно будет принять контрольные показатели.
Марта Кос в очередной раз напомнила, что процесс вступления — это не только дело ее работы или работы Еврокомиссии, это в основном то, что будут делать государства-члены.
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