Вступ України в ЄС. Чого очікувати в 2025 році

Протягом поточного року є шанс того, що офіційний Брюссель відкриє з Україною одразу два кластери в переговорах про членство в Європейському Союзі.
Головні тези:
- Україна має шанс суттєво наблизитися до членства в ЄС.
- Процес вступу передбачає важливі умови, зокрема одноголосне голосування за рішення в Раді країнами-членами.
- Реформи в Україні мають бути стійкими.
2025 рік буде насиченим для України
З заявою з цього приводу виступила європейська комісарка з питань розширення Марта Кос.
Як зазначає політикиня, коли вона спілкувалася з українським лідером Володимиром Зеленським, він закликав відкрити всі глави переговорного процесу вже цьогоріч.
За її словами, вкрай важливим фактор буде успішна процедура в Раді.
Про що насправді йдеться
Марта Кос звертає увагу на те, що під "успішною процедурою в Раді" вона має на увазі одноголосне голосування країнами-членами за кожне необхідне в процесі переговорів рішення.
Марта Кос також зазначила, що незабаром офіційний Брюссель передасть до Ради скринінговий звіт — це перше одностайне рішення.
Згодом потрібно буде ухвалити контрольні показники.
Марта Кос вкотре нагадала, що процес вступу — це не тільки справа її роботи або роботи Єврокомісії, це також здебільшого те, що робитимуть держави-члени.
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