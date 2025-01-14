Вступ України в ЄС. Чого очікувати в 2025 році

Протягом поточного року є шанс того, що офіційний Брюссель відкриє з Україною одразу два кластери в переговорах про членство в Європейському Союзі.

2025 рік буде насиченим для України

З заявою з цього приводу виступила європейська комісарка з питань розширення Марта Кос.

Як зазначає політикиня, коли вона спілкувалася з українським лідером Володимиром Зеленським, він закликав відкрити всі глави переговорного процесу вже цьогоріч.

Коли я почула це вдруге, я сказала, що це не тільки про відкриття, а, переважно, про закриття. Україна добре проводить реформи, але вони мають бути стійкими реформами. Ми підтримуємо їх.Тому, говорячи про те, що можливо зробити з ними (Україною — ред.), буде можливо, що цього року ми відкриємо перший кластер основ і навіть тридцять перший — а це зовнішня політика. Марта Кос Єврокомісарка з питань розширення

За її словами, вкрай важливим фактор буде успішна процедура в Раді.

Про що насправді йдеться

Марта Кос звертає увагу на те, що під "успішною процедурою в Раді" вона має на увазі одноголосне голосування країнами-членами за кожне необхідне в процесі переговорів рішення.

Ці одноголосні рішення мають бути ухвалені в Раді. Наприклад, тільки для України та Молдови відсьогодні нам потрібні три одностайні рішення, — наголосила єврокомісарка. Поширити

Марта Кос також зазначила, що незабаром офіційний Брюссель передасть до Ради скринінговий звіт — це перше одностайне рішення.

Згодом потрібно буде ухвалити контрольні показники.

Нам потрібне одностайне рішення знову, і потім нам потрібна думка комісії — і знову — одностайне рішення, — сказала вона. Поширити

Марта Кос вкотре нагадала, що процес вступу — це не тільки справа її роботи або роботи Єврокомісії, це також здебільшого те, що робитимуть держави-члени.