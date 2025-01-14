Чому Німеччина не може передати Україні допомогу — відповідь Пісторіуса

Офіційний Берлін підготував усе необхідне для додаткової військової допомоги для України на 3 млрд євро. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус додав, що попри це в уряді досі тривають перемовини щодо фінансування.

Новий пакет допомоги для України досі не ухвалений

Німецький міністр офіційно підтвердив, що всередині уряду триває робота над підготовкою допомоги Україні на 3 млрд євро.

Ми підготували все, що треба, але ми досі в процесі перемовин всередині уряду, тому що все ще стоїть питання коштів, яких ще немає, тому що досі немає бюджету. Це всього лише фіскальна проблема в уряді. Ми працюємо над цим і я зберігаю оптимізм, що ми знайдемо рішення. Борис Пісторіус Міністр оборони Німеччини

За словами Бориса Пісторіуса, частина демократичних партій ФРН чітко дала зрозуміти, що планує робити кроки в цьому напрямку.

Німецький міністр пообіцяв, що незалежно від того, який уряд очолить країну після виборів 23 лютого, підтримка України залишиться "надійною, непохитною, відданою й енергійною".

Бербок наполягає на додатковій допомозі для України

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок робить все можливе, щоб Берлін надав Україні більше військової допомоги, аніж запланована у бюджеті станом на цей час.

Представники ЗМІ попросили дипломатку прокоментувати чутки щодо блокування канцлером Олафом Шольцом нового великого пакету військової допомоги для України.

За словами Бербок, вона виступає проти рішення лідера країни.

Вона вкотре нагадала, що Україна "буде менш спроможною захищатися, а відтак і менш здатною захистити нас", якщо не отримає ще більше необхідної зброї.