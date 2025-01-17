Топ-адмирал НАТО заявил о новой стратегической ошибке Путина

По мнению главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, участие солдат КНДР в войне против Украины является "стратегической ошибкой" российского диктатора Владимира Путина.
Главные тезисы
- Координация между российскими и северокорейскими войсками отсутствует, в первую очередь из-за языкового барьера.
- Вмешательство КНДР в войну РФ против Украины стало неожиданностью для Запада.
- Бауэр подчеркнул, что Китай также ответственен за происходящее в Украине.
Путин не умеет просчитать последствия
Роб Бауэр обращает внимание на то, что около трети из 12 тысяч северокорейских окупантов, отправленных в Курскую область России, были ранены или убиты украинскими воинами.
Согласно его данным, какая-либо координация между российскими и северокорейскими войсками "де-факто отсутствует".
Топ-генерал НАТО подчеркнул, что солдат КНДР в Курской области используют "не очень эффективно", в том числе из-за языкового барьера.
Более того, указано, что северокорейские войска также не использовались россиянами на "очень выгодных позициях".
По словам Бауэра, нельзя игнорировать тот факт, что режим Ким Чен Ина открыто передает оружие России, и Россия также снабжает оружие КНДР.
При чем здесь Китай
Как отмечает топ-генерл НАТО, это действительно масштабное изменение, ведь КНДР — наиболее изолированная страна в мире — неожиданно вступила в войну на стороне еще одной диктатуры.
Топ-генерал НАТО обратил внимание на то, что за привлечение солдат КНДР к войне в Украине ответственна не только Россия, но и Китай.
Несмотря на то, что официальный Пекин не поставляет оружие непосредственно армии РФ, он активно поддерживает российский военно-промышленный комплекс.
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