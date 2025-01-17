Это провал. В США высмеяли лучший танк России "Армата"
Категория
Украина
Дата публикации

Это провал. В США высмеяли лучший танк России "Армата"

танк Армата
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Источник:  online.ua

Бывший консультант Пентагона, военный эксперт Рубен Джонсон обращает внимание на то, что новейший российский танк Т-14 "Армата", который Москва величает "лучшим в мире", уже успел опозориться.

Главные тезисы

  • Танк "Армата" не оправдал ожиданий Кремля из-за финансовых проблем и коррупции.
  • Вместо заявленных 2300 единиц, произведено только ограниченную партию.
  • В России сосредоточились на модернизации старых танков.

Что важно знать о российском танке "Армата"

По словам эксперта, распиаренный вражеский танк стал провалом сразу по нескольким причинам, прежде всего из-за финансовых проблем и коррупции.

Рубен Джонсон обращает внимание на то, что чрезмерные затраты на разработку, коррупционные схемы и нереалистичное планирование де-факто заживо похоронили этот проект, пишет 19FortyFive.

Вместо заявленных 2300 единиц, которые должны были быть изготовлены до 2020 года, вышла только ограниченная партия. Из-за экономических ограничений Россия решила сосредоточиться на модернизированных версиях старых танков, таких как Т-72 и Т-90.

Фото: wikipedia.org

Как отмечают иностранные специалисты, несмотря на то, что "Армата" все-таки может похвастаться передовыми технологиями, они не новаторские.

Более того, на фоне западных танков, к примеру, M1 Abrams, которые были созданы десятилетия назад, он вообще теряет свои преимущества.

Танк "Армата" не оправдал ожиданий Кремля

Еще 10 лет назад, когда впервые Россия официально объявила о проекте Т-14, Москва надеялась, что именно этот танк станет ключевым элементом модернизации армии.

Однако масштабные трудности с финансированием сразу притормозили реализацию этого замысла.

Тогдашний замминистра обороны Юрий Борисов не боялся возмущаться публично:

Денег, выделенных на этот проект, оказывается слишком мало, — жаловался он.

Фото: wikipedia.org

По словам специалистов, просто космическая стоимость танка (свыше 250% от первоначальных прогнозов) и зависимость от западных технологий загнали проект в тупик.

Вместо массового производства Т-14 российские военные решили модернизировать существующие модели. Как отметил Борисов: "Т-72 пользуются большим спросом на рынке. Они эффективны, качествены и значительно дешевле "Армата".

Фото: wikipedia.org

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