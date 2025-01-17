Это провал. В США высмеяли лучший танк России "Армата"

Бывший консультант Пентагона, военный эксперт Рубен Джонсон обращает внимание на то, что новейший российский танк Т-14 "Армата", который Москва величает "лучшим в мире", уже успел опозориться.
Главные тезисы
- Танк "Армата" не оправдал ожиданий Кремля из-за финансовых проблем и коррупции.
- Вместо заявленных 2300 единиц, произведено только ограниченную партию.
- В России сосредоточились на модернизации старых танков.
Что важно знать о российском танке "Армата"
По словам эксперта, распиаренный вражеский танк стал провалом сразу по нескольким причинам, прежде всего из-за финансовых проблем и коррупции.
Рубен Джонсон обращает внимание на то, что чрезмерные затраты на разработку, коррупционные схемы и нереалистичное планирование де-факто заживо похоронили этот проект, пишет 19FortyFive.
Как отмечают иностранные специалисты, несмотря на то, что "Армата" все-таки может похвастаться передовыми технологиями, они не новаторские.
Более того, на фоне западных танков, к примеру, M1 Abrams, которые были созданы десятилетия назад, он вообще теряет свои преимущества.
Танк "Армата" не оправдал ожиданий Кремля
Еще 10 лет назад, когда впервые Россия официально объявила о проекте Т-14, Москва надеялась, что именно этот танк станет ключевым элементом модернизации армии.
Однако масштабные трудности с финансированием сразу притормозили реализацию этого замысла.
Тогдашний замминистра обороны Юрий Борисов не боялся возмущаться публично:
По словам специалистов, просто космическая стоимость танка (свыше 250% от первоначальных прогнозов) и зависимость от западных технологий загнали проект в тупик.
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