Когда ВСУ ликвидируют всех солдат КНДР на Курщине — прогноз аналитиков
Категория
Украина
Дата публикации

Когда ВСУ ликвидируют всех солдат КНДР на Курщине — прогноз аналитиков

солдат КНДР
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Источник:  ISW

Согласно подсчетам команды ISW, военный контингент Северной Кореи в Курской области будет полностью уничтожен Силами обороны Украины до середины апреля 2025 года.

Главные тезисы

  • Потери войск КНДР постоянно растут, в то время как армия РФ ничего не пытается с этим сделать.
  • Аналитики считают, что ВСУ уничтожат весь военный контингент Северной Кореи в течение следующих 12 недель.
  • Армия РФ также терпит безумные потери на поле боя.

Потери среди солдат КНДР стремительно растут

Американский Институт изучения войны обращает внимание на то, что северокорейские войска, воюющие на стороне армии РФ в Курской области, несут критически высокие потери.

Если Россия никак не вмешается в этот процесс, весь контингент в 12 тысяч военнослужащих может быть убит или ранен до середины апреля 2025 года.

Согласно последним данным, войска КНДР ежедневно теряют около 92 своих воинов.

Украинский лидер Владимир Зеленский в начале января официально подтвердил, что 3800 военных из Северной Кореи уже были убиты или ранены.

Своими данными также поделилась Национальная разведывательная служба Южной Кореи. Она утверждает, что по состоянию на 13 января 2025 года 300 северокорейцев погибли, а еще 2700 были ранены.

Согласно прогнозу команды ISW, весь контингент КНДР из 12 тысяч солдат может быть уничтожен украинскими воинами в течение следующих 12 недель.

Потери армии РФ по состоянию на 17 января 2025 года:

  • личного состава — около 815 тыс. 820 (+1 тыс. 670) человек / persons,

  • танков — 9 тыс 803 (+12) ед,

  • боевых бронированных машин — 2 тыс 381 (+13) ед,

  • артиллерийских систем — 22 тыс 19 (+4) ед,

  • РСЗО — 1 тыс 262 (+0) ед,

  • средства ПВО — 1 тыс 46 (+0) ед,

  • самолетов — 369 (+0) ед,

  • вертолетов — 331 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 22 тыс 566 (+63),

  • крылатые ракеты — 3 тыс 49 (+0),

  • корабли /катера — 28 (+0) ед,

  • подводные лодки — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 34 тыс 256 (+124) ед,

  • специальная техника — 3 тыс 699 (+2)

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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