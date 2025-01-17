Когда ВСУ ликвидируют всех солдат КНДР на Курщине — прогноз аналитиков

Согласно подсчетам команды ISW, военный контингент Северной Кореи в Курской области будет полностью уничтожен Силами обороны Украины до середины апреля 2025 года.

Потери среди солдат КНДР стремительно растут

Американский Институт изучения войны обращает внимание на то, что северокорейские войска, воюющие на стороне армии РФ в Курской области, несут критически высокие потери.

Если Россия никак не вмешается в этот процесс, весь контингент в 12 тысяч военнослужащих может быть убит или ранен до середины апреля 2025 года.

Согласно последним данным, войска КНДР ежедневно теряют около 92 своих воинов.

Украинский лидер Владимир Зеленский в начале января официально подтвердил, что 3800 военных из Северной Кореи уже были убиты или ранены.

Своими данными также поделилась Национальная разведывательная служба Южной Кореи. Она утверждает, что по состоянию на 13 января 2025 года 300 северокорейцев погибли, а еще 2700 были ранены.

Согласно прогнозу команды ISW, весь контингент КНДР из 12 тысяч солдат может быть уничтожен украинскими воинами в течение следующих 12 недель.

Потери армии РФ по состоянию на 17 января 2025 года:

личного состава — около 815 тыс. 820 (+1 тыс. 670) человек / persons,

танков — 9 тыс 803 (+12) ед,

боевых бронированных машин — 2 тыс 381 (+13) ед,

артиллерийских систем — 22 тыс 19 (+4) ед,

РСЗО — 1 тыс 262 (+0) ед,

средства ПВО — 1 тыс 46 (+0) ед,

самолетов — 369 (+0) ед,

вертолетов — 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 22 тыс 566 (+63),

крылатые ракеты — 3 тыс 49 (+0),

корабли /катера — 28 (+0) ед,

подводные лодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 34 тыс 256 (+124) ед,

специальная техника — 3 тыс 699 (+2)