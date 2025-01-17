Глава немецкой дипломатии Анналена Бербок публично и жестко раскритиковала правительство ФРГ за колебания в вопросах поддержки Украины, которая годами сдерживает агрессию России.

Бербок пытается убедить правительство Шольца

Глава МИД ФРГ обратила внимание на то, что именно нерешительность действующего правительства Олафа Шольца в предоставлении военной помощи Украине подрывает доверие союзников в Европе.

По ее убеждению, официальный Берлин должен действовать быстрее, в частности, в принятии дополнительного пакета помощи в размере 3 млрд евро, который предложили Бербок и министр обороны Германии Борис Писториус.

Германия больше не рассматривается как движущая сила мирной политики в Европе ,и это вызывает сплошное разочарование. Анналена Бербок Глава МИД Германии

Руководительница немецкой дипломатии разочарована тем, что популистские настроения накануне выборов стали препятствием для принятия важных решений.

Бербок также недавно дала понять, что не поддерживает позицию немецкого лидера Олафа Шольца, заблокировавшего новый пакет помощи для Украины.

Бербок раскритиковала Меркель и ее пророссийские решения

На этом фоне немецкая дипломатка не забыла вспомнить политику предыдущих правительств, в частности Христианско-демократического союза (ХДС) под руководством экс-канцлера Ангелы Меркель.

Последний поспособствовал строительству российского газопровода "Северный поток-2", загнавшему Германию в зависимость от российских энергоносителей.

Кроме того, Бербок напомнила о подозрениях в причастности России к повреждениям подводных кабелей в Балтийском море.

Так же, как "Северный поток-2" никогда не являлся только экономическим проектом, несмотря на то, что ХДС и СДПГ долго хотели в это верить, так же неслучайно подводные кабели в Балтийском море продолжают повреждаться. Поделиться

Также Бербок призвала увеличить расходы на оборону до более чем 2% ВВП, предупредив, что в кризисные годы эта цифра может достигнуть даже 3%.