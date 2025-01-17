Глава немецкой дипломатии Анналена Бербок публично и жестко раскритиковала правительство ФРГ за колебания в вопросах поддержки Украины, которая годами сдерживает агрессию России.
Главные тезисы
- Бербок зла из-за нерешительности правительства Шольца в вопросах поддержки Украины.
- По ее словам, Германия, таким образом, теряет доверие союзников в Европе.
- Бербок критикует Меркель за ее пророссийские решения, в частности касательно
- "Северного потока-2".
Бербок пытается убедить правительство Шольца
Глава МИД ФРГ обратила внимание на то, что именно нерешительность действующего правительства Олафа Шольца в предоставлении военной помощи Украине подрывает доверие союзников в Европе.
По ее убеждению, официальный Берлин должен действовать быстрее, в частности, в принятии дополнительного пакета помощи в размере 3 млрд евро, который предложили Бербок и министр обороны Германии Борис Писториус.
Руководительница немецкой дипломатии разочарована тем, что популистские настроения накануне выборов стали препятствием для принятия важных решений.
Бербок также недавно дала понять, что не поддерживает позицию немецкого лидера Олафа Шольца, заблокировавшего новый пакет помощи для Украины.
Бербок раскритиковала Меркель и ее пророссийские решения
На этом фоне немецкая дипломатка не забыла вспомнить политику предыдущих правительств, в частности Христианско-демократического союза (ХДС) под руководством экс-канцлера Ангелы Меркель.
Последний поспособствовал строительству российского газопровода "Северный поток-2", загнавшему Германию в зависимость от российских энергоносителей.
Кроме того, Бербок напомнила о подозрениях в причастности России к повреждениям подводных кабелей в Балтийском море.
Также Бербок призвала увеличить расходы на оборону до более чем 2% ВВП, предупредив, что в кризисные годы эта цифра может достигнуть даже 3%.
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