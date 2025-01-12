Бербок выступила против решения Шольца ради Украины

Глава немецкой дипломатии Анналена Бербок продолжает настаивать на том, чтобы ФРГ передала Украине больше военной помощи, чем запланированная в бюджете по состоянию на данный момент.

Бербок призывает немедленно усилить помощь Украине

Заявление главы МИД Германии по этому поводу прозвучало во время общения со СМИ на полях встречи в Саудовской Аравии по поводу будущего Сирии.

Журналисты попросили Бербок прокомментировать информацию о блокировании канцлером Олафом Шольцом нового большого пакета военной помощи для Украины.

Немецкая дипломат дала понять, что выступает против решения лидера страны.

Анналена Бербок обращает внимание на то, что Украина "будет менее способна защищаться, а значит и менее способна защитить нас", если не получит еще больше необходимого оружия.

По ее убеждению, именно предоставление ВСУ помощи будет лучшим вкладом в безопасность Европы и Германии.

Как уже упоминалось ранее, издание Spiegel узнало, что именно Олаф Шольц блокирует предоставление дополнительного оружейного пакета для Украины на сумму около 3 млрд евро.

Что важно понимать, пакет сформировали Бербок и министр обороны Борис Писториус на основе срочных запросов Украины.

Почему Шольц не хочет передавать Украине дополнительную помощь

Согласно данным медиа, в январе работа над подготовкой пакета остановилась, поскольку канцлер ФРГ не поддержал эту инициативу.

Что важно понимать, без разрешения Олафа Шольца принять это решение просто невозможно.

Одна из ключевых причин такой позиции заключается в том, что немецкий лидер пока якобы не видит критическую необходимость в этом пакете.

Как считает Шольц, уже предусмотренной помощи будет достаточно на ближайшее время.