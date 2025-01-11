Почему Шольц заблокировал масштабную помощь Украине — ответ СДПГ
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Политика
Дата публикации

Почему Шольц заблокировал масштабную помощь Украине — ответ СДПГ

Шольц
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Источник:  NTV

10 января стало известно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не желает поддержать новый большой пакет военной помощи для Украины. В его партии наконец-то объяснили, что происходит.

Главные тезисы

  • В команде Шольца считают, что уже оказанной помощи для Украины будет достаточно.
  • Официальный Берлин предусматривает выделение 4 млрд. евро на военную помощь Украине в 2025 году, а также возможность использования кредита на 50 млрд. долларов от G7.
  • Шольц опасается реакции избирателей, если поддерживает новый пакет помощи для ВСУ.

В СДПГ настроены категорически

С заявлением по этому поводу выступил глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених.

По словам последнего, он, Олаф Шольц и члены СДПГ не поддерживают предложение касательно передачи нового крупного пакета военной помощи Украине, который предлагают МИД и Минобороны ФРГ.

Как отметил Мютцених, министр обороны Борис Писториус еще 9 января заявил о масштабных поставках оружия в Украину, запланированных в предыдущем бюджете.

Выделение дополнительных бюджетных средств через парламент незадолго до выборов в Бундестаг, чтобы поставить будущее правительство перед свершившимся фактом — это не соответствует нашей демократии и вряд ли может быть оправдано с юридической и политической точек зрения, — заявил член команды Олафа Шольца.

Почему Шольц не принимает важного решения относительно Украины

Согласно данным СМИ, в январе 2025 года работа над подготовкой пакета помощи остановилась, поскольку Олафу Шольцу эта идея не понравилась.

Одна из главных причин того, что канцлер не поддерживает указанную инициативу, заключается в том, что сейчас он якобы не видит критической необходимости в этом пакете.

Как считает Олаф Шольц, уже предусмотренной помощи будет достаточно на ближайшее время.

Что важно понимать, предыдущий бюджет на 2025 год предусматривает 4 млрд. евро на военную помощь.

Также официальный Берлин рассчитывает, что Украина сможет использовать кредит на 50 млрд долларов от G7, финансируемого с использованием доходов от замороженных российских активов.

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