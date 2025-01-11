Почему Шольц заблокировал масштабную помощь Украине — ответ СДПГ

10 января стало известно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не желает поддержать новый большой пакет военной помощи для Украины. В его партии наконец-то объяснили, что происходит.
Главные тезисы
- В команде Шольца считают, что уже оказанной помощи для Украины будет достаточно.
- Официальный Берлин предусматривает выделение 4 млрд. евро на военную помощь Украине в 2025 году, а также возможность использования кредита на 50 млрд. долларов от G7.
- Шольц опасается реакции избирателей, если поддерживает новый пакет помощи для ВСУ.
В СДПГ настроены категорически
С заявлением по этому поводу выступил глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених.
По словам последнего, он, Олаф Шольц и члены СДПГ не поддерживают предложение касательно передачи нового крупного пакета военной помощи Украине, который предлагают МИД и Минобороны ФРГ.
Как отметил Мютцених, министр обороны Борис Писториус еще 9 января заявил о масштабных поставках оружия в Украину, запланированных в предыдущем бюджете.
Почему Шольц не принимает важного решения относительно Украины
Согласно данным СМИ, в январе 2025 года работа над подготовкой пакета помощи остановилась, поскольку Олафу Шольцу эта идея не понравилась.
Одна из главных причин того, что канцлер не поддерживает указанную инициативу, заключается в том, что сейчас он якобы не видит критической необходимости в этом пакете.
Как считает Олаф Шольц, уже предусмотренной помощи будет достаточно на ближайшее время.
Что важно понимать, предыдущий бюджет на 2025 год предусматривает 4 млрд. евро на военную помощь.
Также официальный Берлин рассчитывает, что Украина сможет использовать кредит на 50 млрд долларов от G7, финансируемого с использованием доходов от замороженных российских активов.
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